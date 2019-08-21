Белгородская клиника выплатила 1,5 млн рублей за смерть пациента

Posted 21 августа 2019, 06:41
Published 21 августа 2019, 06:41
Modified 1 декабря 2024, 08:12
Updated 1 декабря 2024, 08:12
Согласно приговору, ООО «Клиника Евромед» должна была выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего пациента – ему не сообщили о выявленных проблемах в результате периодического медобследования. При этом суд не увидел в действиях работника клиники умышленных действий.
Размер компенсации составил по 500 тыс. рублей троим родственникам умершего. Помимо этого, ответственных лиц обязали возместить судебные расходы и траты на погребение. Однако руководство клиники слишком затянуло процесс, поэтому к решению ситуации подключились приставы. Они наложили запрет на регистрационные действия по транспорту клиники.
Не дожидаясь дополнительных проблем, организация выплатила 1,5 млн рублей задолженности, уточнили в региональном УФССП.