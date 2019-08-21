bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 августа 2019, 06:41

Published 21 августа 2019, 06:41

Modified 1 декабря 2024, 08:12

Updated 1 декабря 2024, 08:12

Белгородская клиника выплатила 1,5 млн рублей за смерть пациента

Белгородская клиника выплатила 1,5 млн рублей за смерть пациента

21 августа 2019, 06:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Подтолкнуть медучреждение к исполнению решения суда смогли приставы.

Согласно приговору, ООО «Клиника Евромед» должна была выплатить компенсацию морального вреда родственникам погибшего пациента – ему не сообщили о выявленных проблемах в результате периодического медобследования. При этом суд не увидел в действиях работника клиники умышленных действий.

Размер компенсации составил по 500 тыс. рублей троим родственникам умершего. Помимо этого, ответственных лиц обязали возместить судебные расходы и траты на погребение. Однако руководство клиники слишком затянуло процесс, поэтому к решению ситуации подключились приставы. Они наложили запрет на регистрационные действия по транспорту клиники.

Не дожидаясь дополнительных проблем, организация выплатила 1,5 млн рублей задолженности, уточнили в региональном УФССП.

#Новости#Медицина#Судебные приставы#Компенсация морального вреда#Арест имущества
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика