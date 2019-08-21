Белгородская клиника выплатила 1,5 млн рублей за смерть пациента

Размер компенсации составил по 500 тыс. рублей троим родственникам умершего. Помимо этого, ответственных лиц обязали возместить судебные расходы и траты на погребение. Однако руководство клиники слишком затянуло процесс, поэтому к решению ситуации подключились приставы. Они наложили запрет на регистрационные действия по транспорту клиники.