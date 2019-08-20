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Posted 20 августа 2019,, 10:24

Published 20 августа 2019,, 10:24

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Заместитель мэра Белгорода уходит с должности

20 августа 2019, 10:24
Распоряжение об этом подписал Юрий Галдун.

В администрации Белгорода произойдут новые кадровые перестановки. Заместитель мэра по безопасности Владимир Ермолин покинет свой пост.

Информацию нам подтвердили в пресс-службе администрации. Юрий Галдун подписал соответствующее распоряжение.

О дальнейшем трудоустройстве Ермолина на данный момент ничего не известно. Он был назначен на должность заместителя мэра 30 апреля.

Ермолин в своё время возглавлял администрацию Крутологского сельского поселения Белгородского района. До администрации Белгорода девять месяцев работал начальником управления экологической безопасности Белгородской области, а в начале весны занял место заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Белгорода.

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