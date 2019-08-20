Заместитель мэра Белгорода уходит с должности

Posted 20 августа 2019,, 10:24
Published 20 августа 2019,, 10:24
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В администрации Белгорода произойдут новые кадровые перестановки. Заместитель мэра по безопасности Владимир Ермолин покинет свой пост.
Информацию нам подтвердили в пресс-службе администрации. Юрий Галдун подписал соответствующее распоряжение.
О дальнейшем трудоустройстве Ермолина на данный момент ничего не известно. Он был назначен на должность заместителя мэра 30 апреля.
Ермолин в своё время возглавлял администрацию Крутологского сельского поселения Белгородского района. До администрации Белгорода девять месяцев работал начальником управления экологической безопасности Белгородской области, а в начале весны занял место заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Белгорода.