Заместитель мэра Белгорода уходит с должности

Ермолин в своё время возглавлял администрацию Крутологского сельского поселения Белгородского района. До администрации Белгорода девять месяцев работал начальником управления экологической безопасности Белгородской области, а в начале весны занял место заместителя мэра по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Белгорода.