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Posted 20 августа 2019, 08:06

Published 20 августа 2019, 08:06

Modified 20 августа 2024, 05:29

Updated 20 августа 2024, 05:29

В белгородском колледже угрожали отчислением за неявку на генеральную уборку

В белгородском колледже угрожали отчислением за неявку на генеральную уборку

20 августа 2019, 08:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Деньги
Также студентам предлагали собрать деньги для оплаты этой работы персоналу учебного заведения.

В Валуйском колледже куратор группы попросила студентов в соцсети прийти на генеральную уборку аудитории. При этом она сообщила о возможных проблемах с переводом на следующий курс в случае неявки и предложила оплатить эту работу техническому персоналу колледжа.

Вмешалась районная прокуратура. Директору колледжа внесли представление по соблюдения трудового законодательства и законодательства об образовании.

#Новости#Деньги#Общество#Прокуратура#Валуйки#Колледж
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