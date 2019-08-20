В белгородском колледже угрожали отчислением за неявку на генеральную уборку

Posted 20 августа 2019, 08:06
Published 20 августа 2019, 08:06
Modified 20 августа 2024, 05:29
Updated 20 августа 2024, 05:29
В Валуйском колледже куратор группы попросила студентов в соцсети прийти на генеральную уборку аудитории. При этом она сообщила о возможных проблемах с переводом на следующий курс в случае неявки и предложила оплатить эту работу техническому персоналу колледжа.
Вмешалась районная прокуратура. Директору колледжа внесли представление по соблюдения трудового законодательства и законодательства об образовании.