В Белгороде от смертельных грибов скончался ещё один мужчина

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о смерти второго мужчины, который отравился грибами в Новом Осколе. Напомним, 9 августа мать и двое взрослых сыновей приготовили и съели грибы, которые собрал один из сыновей. Скоро все почувствовали себя плохо, но скорую не вызвали, а занялись самолечением.
За неотложной скорой помощью семья обратилась спустя двое суток, 11 августа. Пострадавших доставили в Новооскольскую ЦРБ в крайне тяжёлом состоянии, их незамедлительно отправили в реанимацию. В ночь с 11 на 12 августа один из пострадавших скончался. Мать умерла утром 13 августа. По предварительным данным, семья отравилась бледными поганками.
13 августа 2019 года после улучшения состояния один из выживших пациентов был переведён в областную больницу для проведения интенсивного лечения. Однако, несмотря на оказание медицинской помощи, спустя пять дней он умер.
По мнению врачей, спасти пациентов после отправления грибами можно. Но оказать наиболее эффективное лечение возможно в первые два часа после появления симптомов. Медики призывают всех граждан – при подозрении отравления грибами незамедлительно вызывать скорую помощь.
С начала 2019 года в Белгородской области дикорастущими грибами отравилось 19 человек. Зарегистрировано десять случаев отравления, три человека умерло.