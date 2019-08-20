В Белгороде от смертельных грибов скончался ещё один мужчина

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили информацию о смерти второго мужчины, который отравился грибами в Новом Осколе. Напомним, 9 августа мать и двое взрослых сыновей приготовили и съели грибы, которые собрал один из сыновей. Скоро все почувствовали себя плохо, но скорую не вызвали, а занялись самолечением.