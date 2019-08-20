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Posted 20 августа 2019, 08:00

Published 20 августа 2019, 08:00

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Утопившая 7-месячную дочь белгородка получила один год ограничения свободы

Утопившая 7-месячную дочь белгородка получила один год ограничения свободы

20 августа 2019, 08:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Губкинский районный суд вынес приговор 38-летней местной жительнице.

Женщину признали виновной по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса за причинение смерти по неосторожности. 29 апреля она выпила, после чего решила принять ванну, наполнив её до верхней сливной горловины, и взяла с собой семимесячную дочь.

В воде мать уснула, а девочка в это время утонула. Суд назначил подсудимой один год ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.

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