Утопившая 7-месячную дочь белгородка получила один год ограничения свободы

Posted 20 августа 2019, 08:00
Published 20 августа 2019, 08:00
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Женщину признали виновной по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса за причинение смерти по неосторожности. 29 апреля она выпила, после чего решила принять ванну, наполнив её до верхней сливной горловины, и взяла с собой семимесячную дочь.
В воде мать уснула, а девочка в это время утонула. Суд назначил подсудимой один год ограничения свободы.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в областной прокуратуре.