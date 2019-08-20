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Posted 20 августа 2019, 06:41

Published 20 августа 2019, 06:41

Modified 20 августа 2024, 00:35

Updated 20 августа 2024, 00:35

Белгородка через суд добилась компенсации от банка «Тинькофф Кредитные Системы»

Белгородка через суд добилась компенсации от банка «Тинькофф Кредитные Системы»

20 августа 2019, 06:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
На жительницу Строителя мошенники завели кредитную карту в банке, который после уступил права требования по ней коллекторам.

Ещё в 2012 году неизвестные путём обмана получили кредитную карту банка «Тинькофф Кредитные Системы» на жительницу Строителя. Через месяц карту активировали и сняли с неё 18 000 рублей.

АО «Тинькофф Банк» обратилось с заявлением в ОМВД России по Яковлевскому району в марте 2014 года. Было заведено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса.

После банк уступил права требования по кредитному договору ООО «Феникс», а в бюро кредитных историй внесли данные о женщине как о неплательщице по кредитам, и она не смогла взять кредит.

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Потерпевшая обратилась в суд с требованием признать недействительными кредитный договор и договор уступки права между банком и коллекторской организацией. Яковлевский районный суд иск удовлетворил. ООО «Феникс» и банк «Тинькофф Кредитные Системы» также выплатят по 25 000 рублей моральной компенсации.

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#Новости#Экономика#Мошенники#Строитель#Кредитная история#Коллекторы#Яковлевский районный суд#Тинькофф Банк
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