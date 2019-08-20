Белгородка через суд добилась компенсации от банка «Тинькофф Кредитные Системы»

Posted 20 августа 2019, 06:41
Published 20 августа 2019, 06:41
Modified 20 августа 2024, 00:35
Updated 20 августа 2024, 00:35
Ещё в 2012 году неизвестные путём обмана получили кредитную карту банка «Тинькофф Кредитные Системы» на жительницу Строителя. Через месяц карту активировали и сняли с неё 18 000 рублей.
АО «Тинькофф Банк» обратилось с заявлением в ОМВД России по Яковлевскому району в марте 2014 года. Было заведено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса.
После банк уступил права требования по кредитному договору ООО «Феникс», а в бюро кредитных историй внесли данные о женщине как о неплательщице по кредитам, и она не смогла взять кредит.
Потерпевшая обратилась в суд с требованием признать недействительными кредитный договор и договор уступки права между банком и коллекторской организацией. Яковлевский районный суд иск удовлетворил. ООО «Феникс» и банк «Тинькофф Кредитные Системы» также выплатят по 25 000 рублей моральной компенсации.