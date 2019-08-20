Александр Каракулов: Основной долг по трём из четырёх договоров аренды погашен

Напомним, мэрия Белгорода подняла размер арендной платы за участок в 6 га в Центральном парке в 2 919 раз с 1 января 2015 года. С 1 августа 2017 года горсовет поднял корректирующий коэффициент для восьмой группы земельных участков до 3,51 %, и аренда ещё выросла до 2 836 670 рублей.