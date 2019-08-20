Александр Каракулов: Основной долг по трём из четырёх договоров аренды погашен

На своей станице в социальной сети Facebook директор ООО «Геопарк» Александр Каракулов написал, что исполняет решения суда и платит долги по аренде. Так, из четырёх договоров между мэрией Белгорода и ООО «Геопарк» по трём соглашениям задолженность по сумме основного долга погашена полностью. Но бизнесмену ещё предстоит заплатить часть пени.
Что касается четвёртого договора аренды - территории детского центра «Тропикано», там уже начата процедура погашения задолженности.
«Направил письмо с информацией Юрию Владимировичу [мэру Белгорода – прим. ред.] о готовности погасить долг в полном объёме до окончания 2019 года. Жду решения», - написал Александр Каракулов.
Напомним, мэрия Белгорода подняла размер арендной платы за участок в 6 га в Центральном парке в 2 919 раз с 1 января 2015 года. С 1 августа 2017 года горсовет поднял корректирующий коэффициент для восьмой группы земельных участков до 3,51 %, и аренда ещё выросла до 2 836 670 рублей.
Мэрия подала иски о задолженности по арендной плате в арбитражный суд и их выиграла. Летом 2018 года «Геопарк» подал встречный иск об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости земли. Однако апелляцию «Геопарка» на решение суда по иску к администрации Белгорода отклонили.