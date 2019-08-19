Трансляции V Армейских международных игр собрали 5 млн просмотров в Одноклассниках

В ОК проходят трансляции популярных спортивных событий. Так, в июне 2019 года трансляции II Европейских игр собрали более 55 миллионов просмотров. Ранее ОК показали Кубок Первого канала по хоккею, который собрал более 5 млн просмотров. Одним из самых популярных спортивных событий в Одноклассниках стали Олимпийские игры 2018. Трансляции соревнований из Пхёнчхана и видео с самыми яркими моментами собрали в социальной сети более 220 миллионов просмотров. Киберспортивное направление тоже собирает внушительную аудиторию в ОК. Так, в 2018 году трансляции главного киберспортивного турнира мира собрали аудиторию в 12 млн человек, в 2017-м — более 7 млн просмотров.