Стало известно, сколько времени должны тратить школьники на домашнее задание

Так, на выполнение домашнего задания у учеников младших классов не должно уходить больше полутора часов в день. В разговоре с ТАСС представители Роспотребнадзора пояснили, что далее это время увеличивается: в 4-5 классах – до двух часов, в 6-8 классах – до 2,5 часов, в 9-11 – до 3,5 часов.