Стало известно, сколько времени должны тратить школьники на домашнее задание

Posted 19 августа 2019, 08:17
Published 19 августа 2019, 08:17
Modified 20 августа 2024, 03:13
Updated 20 августа 2024, 03:13
Так, на выполнение домашнего задания у учеников младших классов не должно уходить больше полутора часов в день. В разговоре с ТАСС представители Роспотребнадзора пояснили, что далее это время увеличивается: в 4-5 классах – до двух часов, в 6-8 классах – до 2,5 часов, в 9-11 – до 3,5 часов.
Садиться за уроки лучше в 15-16 часов, уточняют в ведомстве. Помимо этого, даже во время домашних занятий школьникам не стоит забывать о перерывах и небольших физических упражнениях.