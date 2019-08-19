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Posted 19 августа 2019, 08:17

Published 19 августа 2019, 08:17

Modified 20 августа 2024, 03:13

Updated 20 августа 2024, 03:13

Стало известно, сколько времени должны тратить школьники на домашнее задание

Стало известно, сколько времени должны тратить школьники на домашнее задание

19 августа 2019, 08:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
В преддверии 1 сентября рекомендации для учеников 2 и 3 класса дал Роспотребнадзор.

Так, на выполнение домашнего задания у учеников младших классов не должно уходить больше полутора часов в день. В разговоре с ТАСС представители Роспотребнадзора пояснили, что далее это время увеличивается: в 4-5 классах – до двух часов, в 6-8 классах – до 2,5 часов, в 9-11 – до 3,5 часов.

Садиться за уроки лучше в 15-16 часов, уточняют в ведомстве. Помимо этого, даже во время домашних занятий школьникам не стоит забывать о перерывах и небольших физических упражнениях.

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#Новости#Общество#Роспотребнадзор#Школьники#Школа#Уроки
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