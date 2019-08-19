Роспотребнадзор: арбузы и дыни с надрезами продавать запрещено

Обнаружить нитраты в них можно только в лаборатории. Но цвет мякоти «плохого» арбуза будет иметь фиолетовый оттенок, волокна, идущие от сердцевины к корочке, будут не белые, а с оттенками жёлтого. Поверхность среза у «правильного» арбуза должна искриться крупинками, а не быть гладкой.