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Posted 19 августа 2019, 10:12

Published 19 августа 2019, 10:12

Modified 20 августа 2024, 01:16

Updated 20 августа 2024, 01:16

Роспотребнадзор: арбузы и дыни с надрезами продавать запрещено

Роспотребнадзор: арбузы и дыни с надрезами продавать запрещено

19 августа 2019, 10:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В управлении Роспотребнадзора по Белгородской области рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке бахчевых культур.

В сезон продажи арбузов и дынь в Белгородской области специалисты Роспотребнадзора предупредили, что продавать их должны продавцы, имеющие медицинские книжки и прошедшие медосмотр и гигиеническую аттестацию, в чистой санитарной одежде.

Покупатель может потребовать документы, которые подтверждают безопасность продукции, данные о месте и дате сбора, о том, где располагается продающее предприятие.

Продавать арбузы и дыни с надрезами для демонстрации спелости плода запрещено. При покупке нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукт. Тыквина должны быть без признаков порчи и гниения, на корке не должно быть трещин и вмятин.

Уже купленный плод перед употреблением нужно промыть проточной водой. Разрезанные арбузы и дыни нужно хранить в холодильнике.

Обнаружить нитраты в них можно только в лаборатории. Но цвет мякоти «плохого» арбуза будет иметь фиолетовый оттенок, волокна, идущие от сердцевины к корочке, будут не белые, а с оттенками жёлтого. Поверхность среза у «правильного» арбуза должна искриться крупинками, а не быть гладкой.

Обратная сторона от хвостика у спелой дыни должна быть чуть мягкой. От щелчка должен пойти глухой звук. Дыню без аромата покупать не стоит.

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#Новости#Общество#Роспотребнадзор
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