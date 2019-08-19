Роспотребнадзор: арбузы и дыни с надрезами продавать запрещено

Posted 19 августа 2019, 10:12
Published 19 августа 2019, 10:12
Modified 20 августа 2024, 01:16
Updated 20 августа 2024, 01:16
В сезон продажи арбузов и дынь в Белгородской области специалисты Роспотребнадзора предупредили, что продавать их должны продавцы, имеющие медицинские книжки и прошедшие медосмотр и гигиеническую аттестацию, в чистой санитарной одежде.
Покупатель может потребовать документы, которые подтверждают безопасность продукции, данные о месте и дате сбора, о том, где располагается продающее предприятие.
Продавать арбузы и дыни с надрезами для демонстрации спелости плода запрещено. При покупке нужно обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукт. Тыквина должны быть без признаков порчи и гниения, на корке не должно быть трещин и вмятин.
Уже купленный плод перед употреблением нужно промыть проточной водой. Разрезанные арбузы и дыни нужно хранить в холодильнике.
Обнаружить нитраты в них можно только в лаборатории. Но цвет мякоти «плохого» арбуза будет иметь фиолетовый оттенок, волокна, идущие от сердцевины к корочке, будут не белые, а с оттенками жёлтого. Поверхность среза у «правильного» арбуза должна искриться крупинками, а не быть гладкой.
Обратная сторона от хвостика у спелой дыни должна быть чуть мягкой. От щелчка должен пойти глухой звук. Дыню без аромата покупать не стоит.