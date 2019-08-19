Пьяный велосипедист не пропустил девушку на Kia Rio и получил травмы

Posted 19 августа 2019, 09:14
Published 19 августа 2019, 09:14
Modified 20 августа 2024, 00:34
Updated 20 августа 2024, 00:34
В селе Шелаево Валуйского городского округа в десять утра 38-летний пьяный мужчина ехал на велосипеде по улице Центральная и не пропустил 24-летнюю девушку на Kia Rio. Столкновения избежать не удалось, велосипедист получил травмы.
На 80 км автодороги Валуйки – Алексеева – Красное в полночь 24-летний мужчина на Renault Logan вылетел с трассы, но отделался лёгкими повреждениями.
В Белгороде 53-летний владелец той же марки авто на улице Шершнёва в направлении улицы Садовая не пропустил 28-летнюю девушку на Ford Focus. В столкновении больше не повезло девушке – она получила травмы.