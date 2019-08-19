Минприроды предлагает утилизировать 100% товаров и упаковки

Posted 19 августа 2019, 11:06
Published 19 августа 2019, 11:06
Modified 1 декабря 2024, 08:39
Updated 1 декабря 2024, 08:39
Изучить идеи Минприроды предстоит Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития – соответствующее поручение ведомствам дал вице-премьер Алексей Гордеев. Целью инициативы является увеличение для производителей норм переработки товаров и упаковки до 100%.
В результате собираемость экосбора должна вырасти до 136 млрд рублей ежегодно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минприроды. При этом ещё год назад сбор составил всего 2,2 млрд рублей. Рассмотреть изменения правительство должно до середины следующего года.
Самых высоких результатов планируется достичь за счёт производителей электроники (47 млрд), бумаги и картона (22 млрд), резины и шин (17,9 млрд). В письме не опускается и тот факт, что для потребителей стоимость продукции вырастет на 0,25-1,5%.
Напомним, белгородцы должны заплатить сверх тарифа за вывоз крупных отходов – строительного мусора, автомобильных шин, стволов, пней и веток деревьев. В областном центре открылись пункты приёма старых покрышек.