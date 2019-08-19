Минприроды предлагает утилизировать 100% товаров и упаковки

В результате собираемость экосбора должна вырасти до 136 млрд рублей ежегодно, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минприроды. При этом ещё год назад сбор составил всего 2,2 млрд рублей. Рассмотреть изменения правительство должно до середины следующего года.