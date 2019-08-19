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Posted 19 августа 2019,, 08:43

Published 19 августа 2019,, 08:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Двухуровневая развязка появится на Студенческой в Белгороде

19 августа 2019, 08:43
Власти города начали готовить документацию для строительства развязки на ул. Студенческая и ул. Калинина.

Согласно распоряжению от 16 августа, работа над проектами планировки и межевания должна занять не более трёх месяцев. Граждане и компании могут предоставить в управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгорода свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение месяца.

По задумке, объект длиной 600 метров должен разгрузить центр Белгорода от транзитных потоков и увеличить пропускную способность магистральных улиц.

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#Новости#Город#Ремонт дороги#Студенческая#Транспортная развязка#Калинина
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