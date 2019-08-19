Двухуровневая развязка появится на Студенческой в Белгороде

Posted 19 августа 2019,, 08:43
Published 19 августа 2019,, 08:43
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно распоряжению от 16 августа, работа над проектами планировки и межевания должна занять не более трёх месяцев. Граждане и компании могут предоставить в управлении архитектуры и градостроительства администрации Белгорода свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в течение месяца.
По задумке, объект длиной 600 метров должен разгрузить центр Белгорода от транзитных потоков и увеличить пропускную способность магистральных улиц.