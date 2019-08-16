За 40 лет россияне перешли с хлеба и картошки на фрукты и овощи

Posted 16 августа 2019, 06:37
Published 16 августа 2019, 06:37
Modified 20 августа 2024, 01:59
Updated 20 августа 2024, 01:59
Оказалось, что почти за 40 лет жители страны сократили потребление картошки и хлеба: если раньше каждый взрослый человек в среднем съедал 122 кг хлеба и примерно столько же картофеля в год, то теперь речь идёт всего о 96 и 59 кг соответственно.
Ситуация с плодоовощной продукцией обратная: в 1980 году на гражданина ежегодно приходилось 35 кг фруктов и ягод и 95 кг овощей и бахчевых, а в 2018-м показатель вырос до 74 и 104 кг.
Небольшое, но увеличение Росстат отметил в категории мяса и рыбы. При этом сахара в рационе россиян стало меньше – с 35 до 31 кг. Как объяснила РИА Новости врач-эндокринолог Екатерина Александрова, изменения связаны с широким распространением информации о вреде глютена и крахмала. Не последнюю роль сыграл и ассортимент полезных продуктов, который значительно увеличился и стал доступнее со времён СССР.