bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2019, 06:37

Published 16 августа 2019, 06:37

Modified 20 августа 2024, 01:59

Updated 20 августа 2024, 01:59

За 40 лет россияне перешли с хлеба и картошки на фрукты и овощи

За 40 лет россияне перешли с хлеба и картошки на фрукты и овощи

16 августа 2019, 06:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Росстат изучил, как изменился рацион россиян с 1980 по 2018 год.

Оказалось, что почти за 40 лет жители страны сократили потребление картошки и хлеба: если раньше каждый взрослый человек в среднем съедал 122 кг хлеба и примерно столько же картофеля в год, то теперь речь идёт всего о 96 и 59 кг соответственно.

Ситуация с плодоовощной продукцией обратная: в 1980 году на гражданина ежегодно приходилось 35 кг фруктов и ягод и 95 кг овощей и бахчевых, а в 2018-м показатель вырос до 74 и 104 кг.

Небольшое, но увеличение Росстат отметил в категории мяса и рыбы. При этом сахара в рационе россиян стало меньше – с 35 до 31 кг. Как объяснила РИА Новости врач-эндокринолог Екатерина Александрова, изменения связаны с широким распространением информации о вреде глютена и крахмала. Не последнюю роль сыграл и ассортимент полезных продуктов, который значительно увеличился и стал доступнее со времён СССР.

Материалы по теме
Санкционная еда: что в России можно заменить, а что – нереальноГолодные игры: как пообедать на работе без «вкусной» едыОфисная еда: как полезно обедать на рабочем месте?
#Новости#Общество#Потребительская корзина#Картофель#Овощи#Хлеб#Еда#Питание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика