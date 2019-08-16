За 40 лет россияне перешли с хлеба и картошки на фрукты и овощи

Оказалось, что почти за 40 лет жители страны сократили потребление картошки и хлеба: если раньше каждый взрослый человек в среднем съедал 122 кг хлеба и примерно столько же картофеля в год, то теперь речь идёт всего о 96 и 59 кг соответственно.