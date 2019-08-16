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Posted 16 августа 2019, 04:00

Published 16 августа 2019, 04:00

Modified 20 августа 2024, 00:34

Updated 20 августа 2024, 00:34

Учителя, родители и школьники поддержали идею запрета телефонов во время уроков

Учителя, родители и школьники поддержали идею запрета телефонов во время уроков

16 августа 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школы
Общественный опрос проходил с 22 июля по 10 августа среди 3 014 респондентов.

В их числе оказались 1 568 родителей, 401 школьник, 845 педагогов и 200 иных участников. Организаторами опроса выступили Роспотребнадзор, Минпросвещения и Рособрнадзор.

Оказалось, что большинство учеников – 61,1% – поддерживают запрет на использование гаджетов во время уроков. В то же время 55% респондентов из этой группы признают, что смс, звонки и соцсети негативно влияют на процесс обучения.

Подавляющее число положительных ответов эксперты зафиксировали в группе педагогов и родителей. Согласно результатам, 88,8-90,2% респондентов поддерживают ограничения по использованию телефонов школьниками во время уроков.

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#Новости#Общество#Опрос#Запрет#Школы#Телефоны#Смартфоны#Уроки#Минобрнауки
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