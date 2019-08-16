Учителя, родители и школьники поддержали идею запрета телефонов во время уроков

Posted 16 августа 2019, 04:00
Published 16 августа 2019, 04:00
Modified 20 августа 2024, 00:34
Updated 20 августа 2024, 00:34
В их числе оказались 1 568 родителей, 401 школьник, 845 педагогов и 200 иных участников. Организаторами опроса выступили Роспотребнадзор, Минпросвещения и Рособрнадзор.
Оказалось, что большинство учеников – 61,1% – поддерживают запрет на использование гаджетов во время уроков. В то же время 55% респондентов из этой группы признают, что смс, звонки и соцсети негативно влияют на процесс обучения.
Подавляющее число положительных ответов эксперты зафиксировали в группе педагогов и родителей. Согласно результатам, 88,8-90,2% респондентов поддерживают ограничения по использованию телефонов школьниками во время уроков.