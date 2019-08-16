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Стойленский ГОК поддержал участника экспедиции на Памир

16 августа 2019, 11:05
Фото: Стойленский ГОК
Ведущий специалист управления операционной эффективности Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) Евгений Маршинин в составе команды из семи альпинистов совершил восхождение на пик Ленина – один из самых известных семитысячников горной системы Памира.

Финансовую поддержку для участия в экспедиции Евгению оказал Стойленский ГОК.

Экспедиция длилась 18 дней. Группа совершила несколько акклиматизационных переходов – подъемов и спусков на разные расстояния для адаптации организма перед главным подъемом, а сам подъем на вершину занял 11 часов. На высоте 7134 метра Евгений Маршинин поднял флаг Стойленского ГОКа.

Я занимаюсь альпинизмом уже 30 лет. За это время побывал с экспедициями на Кавказе, вершинах Северного Тянь-Шаня и на Эльбрусе. Новым вызовом для меня стал пик Ленина. Это самый доступный семитысячник в плане логистики, так как на другие вершины нужна вертолетная заброска. Но в плане моральной и физической подготовки для меня это была большая работа над собой. Я очень рад, что все-таки смог подняться на вершину - это незабываемое событие в жизни! Спасибо Стойленскому ГОКу, что поддерживает сотрудников в их стремлениях.Евгений Маршинин

Фоторепортаж об экспедиции можно посмотреть здесь.

Для справки. Пик Ленина (7134 м) расположен на границе Кыргызстана и Таджикистана в горной системе Памира. Эта гора является одной из трех семитысячников, находящихся на территории Кыргызстана.

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

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#Новости#Стойленский ГОК#Памир#Общество
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