Стойленский ГОК поддержал участника экспедиции на Памир

Финансовую поддержку для участия в экспедиции Евгению оказал Стойленский ГОК.
Экспедиция длилась 18 дней. Группа совершила несколько акклиматизационных переходов – подъемов и спусков на разные расстояния для адаптации организма перед главным подъемом, а сам подъем на вершину занял 11 часов. На высоте 7134 метра Евгений Маршинин поднял флаг Стойленского ГОКа.
Я занимаюсь альпинизмом уже 30 лет. За это время побывал с экспедициями на Кавказе, вершинах Северного Тянь-Шаня и на Эльбрусе. Новым вызовом для меня стал пик Ленина. Это самый доступный семитысячник в плане логистики, так как на другие вершины нужна вертолетная заброска. Но в плане моральной и физической подготовки для меня это была большая работа над собой. Я очень рад, что все-таки смог подняться на вершину - это незабываемое событие в жизни! Спасибо Стойленскому ГОКу, что поддерживает сотрудников в их стремлениях.Евгений Маршинин
Для справки. Пик Ленина (7134 м) расположен на границе Кыргызстана и Таджикистана в горной системе Памира. Эта гора является одной из трех семитысячников, находящихся на территории Кыргызстана.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.