Стойленский ГОК поддержал участника экспедиции на Памир

Я занимаюсь альпинизмом уже 30 лет. За это время побывал с экспедициями на Кавказе, вершинах Северного Тянь-Шаня и на Эльбрусе. Новым вызовом для меня стал пик Ленина. Это самый доступный семитысячник в плане логистики, так как на другие вершины нужна вертолетная заброска. Но в плане моральной и физической подготовки для меня это была большая работа над собой. Я очень рад, что все-таки смог подняться на вершину - это незабываемое событие в жизни! Спасибо Стойленскому ГОКу, что поддерживает сотрудников в их стремлениях.Евгений Маршинин