Пропавшую 80-летнюю женщину нашли в Белгороде спустя пять дней

По предварительной информации, 15 августа на одной из улиц Белгорода прохожий заметил пожилую женщину, которой явно требовалась помощь врачей. Позже из больницы сообщили о местонахождении пенсионерки в полицию и родственникам, отметили в региональном управлении МВД.