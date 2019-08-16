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Posted 16 августа 2019, 07:48

Published 16 августа 2019, 07:48

Modified 20 августа 2024, 00:34

Updated 20 августа 2024, 00:34

Пропавшую 80-летнюю женщину нашли в Белгороде спустя пять дней

Пропавшую 80-летнюю женщину нашли в Белгороде спустя пять дней

16 августа 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Родственники и правоохранительные органы искали пенсионерку с 10 августа.

По предварительной информации, 15 августа на одной из улиц Белгорода прохожий заметил пожилую женщину, которой явно требовалась помощь врачей. Позже из больницы сообщили о местонахождении пенсионерки в полицию и родственникам, отметили в региональном управлении МВД.

Напомним, женщина 1939 года рождения исчезла из СНТ «Ивушка» в селе Беловское Белгородского района. В её поисках участвовали также представители поискового отряда «Лиза Алерт».

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#Новости#Общество#Розыск#Лиза Алерт#Пенсионерка
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