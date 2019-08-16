Пропавшую 80-летнюю женщину нашли в Белгороде спустя пять дней

Posted 16 августа 2019, 07:48
Published 16 августа 2019, 07:48
Modified 20 августа 2024, 00:34
Updated 20 августа 2024, 00:34
По предварительной информации, 15 августа на одной из улиц Белгорода прохожий заметил пожилую женщину, которой явно требовалась помощь врачей. Позже из больницы сообщили о местонахождении пенсионерки в полицию и родственникам, отметили в региональном управлении МВД.
Напомним, женщина 1939 года рождения исчезла из СНТ «Ивушка» в селе Беловское Белгородского района. В её поисках участвовали также представители поискового отряда «Лиза Алерт».