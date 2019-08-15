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Posted 15 августа 2019, 11:29

Published 15 августа 2019, 11:29

Modified 20 августа 2024, 00:34

Updated 20 августа 2024, 00:34

Белгородец получил 16 с половиной лет за убийство и грабёж

Белгородец получил 16 с половиной лет за убийство и грабёж

15 августа 2019, 11:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
В сентябре 2018 года он убил мужчину, требуя от того пин-код к банковской карте.

Ранее судимый 31-летний житель Белгородского района получил новый срок за убийство и несколько грабежей.

27 сентября 2018 года в посёлке Северный он избил мужчину из Яковлевского района, требуя у него пин-код от банковской карты. От полученных травм пострадавший скончался.

31 мая прошлого года в Белгороде он ударил ножом прохожего, а 18 августа напал на жителя Северного, угрожая ему ножом, отобрал у него документы и 11,5 тыс. рублей.

Рецидивиста суд признал виновным по статьям 111, 162, 325 Уголовного кодекса за разбой с применением насилия, причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе приведшего к смерти потерпевшего, и похищение документа и приговорил к 16 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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