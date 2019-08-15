Белгородец получил 16 с половиной лет за убийство и грабёж

Posted 15 августа 2019, 11:29
Published 15 августа 2019, 11:29
Modified 20 августа 2024, 00:34
Updated 20 августа 2024, 00:34
Ранее судимый 31-летний житель Белгородского района получил новый срок за убийство и несколько грабежей.
27 сентября 2018 года в посёлке Северный он избил мужчину из Яковлевского района, требуя у него пин-код от банковской карты. От полученных травм пострадавший скончался.
31 мая прошлого года в Белгороде он ударил ножом прохожего, а 18 августа напал на жителя Северного, угрожая ему ножом, отобрал у него документы и 11,5 тыс. рублей.
Рецидивиста суд признал виновным по статьям 111, 162, 325 Уголовного кодекса за разбой с применением насилия, причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе приведшего к смерти потерпевшего, и похищение документа и приговорил к 16 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.