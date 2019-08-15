Белгородец получил 16 с половиной лет за убийство и грабёж

Рецидивиста суд признал виновным по статьям 111, 162, 325 Уголовного кодекса за разбой с применением насилия, причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе приведшего к смерти потерпевшего, и похищение документа и приговорил к 16 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.