В Белгородской области мошенники наживаются на родственниках умерших людей

По данным отделения ПФР по Белгородской области, белгородцы, чьи родственники недавно умерли, стали получать письма-уведомления о наличии «права на наследование средств пенсионных накоплений».
ООО и правопреемник заключают договор на оказание информационно-юридических услуг по подготовке полного комплекта документов. После этого гражданин самостоятельно собирает весь пакет документов и приходит в пенсионный фонд для оформления выплаты.
В качестве гонорара за свои услуги организация взымает 40% от суммы средств пенсионных накоплений, которые унаследовал человек, и ещё 10 %, если был просрочен срок обращения, и право наследования необходимо восстанавливать через суд.
Пенсионный фонд обращает внимание, что письма сомнительных организаций лучше игнорировать. Всю информацию для оформления права наследования можно получить бесплатно в клиентских службах ведомства, а также по региональной горячей линии Отделения ПФР по Белгородской области по телефону 8 (4722) 30-69-67.
Для получения средств пенсионных накоплений умершего лица нужно в течение полугода со дня его смерти обратиться в Пенсионный фонд РФ или негосударственный пенсионный фонд. В случае, если срок пропущен, восстановить его можно только в судебном порядке.
При подаче заявления нужно предъявить документы, подтверждающие личность, родственные отношения с умершим и свидетельство о смерти. Процедура подачи абсолютно бесплатна.