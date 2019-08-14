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Posted 14 августа 2019, 11:30

Published 14 августа 2019, 11:30

Modified 20 августа 2024, 00:34

Updated 20 августа 2024, 00:34

Старооскольский бизнесмен заплатил более 130 тысяч за испорченную дорогу

Старооскольский бизнесмен заплатил более 130 тысяч за испорченную дорогу

14 августа 2019, 11:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Ранее с иском в Арбитражный суд Белгородской области обратилось региональное управление автомобильных дорог.

Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя из Старого Оскола 137 тыс. рублей в счёт возмещения ущерба, который его грузовик нанёс дорожному полотну. Однако исполнять решение суда мужчина не спешил.

В итоге пристав обратил взыскание на расчётные счета должника, ограничил его в праве выезда за пределы страны и запретил проводить регистрационные действия в отношении грузовых и легковых машин, а также полуприцепов и автокранов.

В областном управлении ФСПП отметили, что данные меры заставили предпринимателя погасить задолженность и исполнительский сбор в размере 9 тыс. рублей.

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