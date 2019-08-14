Скорая помощь и плач детей: Чем обернулся отдых в Турции для белгородцев

Вылет рейса U61036 авиакомпании Ural Airlines сообщением Анталия – Белгород 28 июля задержали на 8 часов 30 минут без объяснения причины. Люди с детьми остались без еды и воды на всё время ожидания.
Согласно документам, имеющимся в редакции, туристы должны были вылететь из Анталии 28 июля в 10:05. Как и полагается, в аэропорт необходимо прибыть за два часа до отправления для прохождения регистрации. Поэтому, чтобы вовремя приехать, из гостиниц трансфер забирал отдыхающих в 5:30-6:00 утра.
По прибытии в аэропорт около 7:30 пассажиров ждала неприятная новость – их рейс перенесли на 11:50, а затем на 14:20. Всё время ожидания женщины, мужчины, пенсионеры и дети вынуждены были находиться «на полу без объяснения причин».
Мы выехали из отеля в 6:00 утра, и примерно в 6:45 приехали в аэропорт. А дальше мучились, как и все остальные туристы, угодившие на этот рейс.Максим Спицын, пассажир рейса
После прохождения регистрации и сдачи багажа люди «поселились на стульях в зале ожидания, время вылета постоянно менялось, а дети спали на стульях».
Согласно Федеральным авиационным правилам, в случаях задержки рейса перевозчик обязан предоставить пассажирам комнату матери и ребёнка (возраст ребёнка до 7 лет), два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. Он также обязан обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, горячим питанием при ожидании более четырёх часов и организовать хранение багажа.
Сначала нас отказывались кормить, маленькую бутылку воды (0,5) дали только спустя восемь часов с учётом скандала, авиакомпания звонки сбрасывала. После многочисленных жалоб и просьб покормили один раз едой из фастфуда.Анастасия И., пассажирка рейса
По данным Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта, звонки, хранение багажа, комната матери и ребёнка пассажирам предоставлялись при обращении к представителям авиакомпании, прохладительные напитки пассажирам из Белгорода дали дважды, а также обеспечили горячим питанием.
Нашёлся специалист, который отвёл в заведение фастфуда и под его контролем нам выдали по гамбургеру, разбавленной ледяной коле и картошке фри. Дочь надкусила булочку и глотнула колу и отказалась есть эту гадость, я съела половину, муж – целый гамбургер и отравился. Домой приехал с сильными болями в животе, нарушениями стула, тошнотой. До сих пор лечится, сдаёт анализы, покупает лекарства. Мы с отдыха всегда везём подарки, и внушительной суммой средств уже не обладаем, чтобы за бешеные деньги купить нормальную еду и питьё хотя бы ребёнку.Евгения Ломоносова, пассажирка рейса
Когда пассажиры подняли вопрос о решении проблемы с задержкой рейса, к ним пришёл представитель компании Ural Airlines вместе с переводчиком.
Около 16:00 к нам пришёл представитель компании, но внятности не было никакой. Первой причиной задержки, по версии представителя, был туман в Екатеринбурге, далее сказали, что самолёт поломался, потом говорили, что уже летит.Анастасия И., пассажирка рейса
По данным Гидрометцентра России, в Екатеринбурге 28 июля сильный туман был в 00:00, начиная с 3:00 видимость составляла более 1 км и к 9:00 он полностью рассеялся. Если учитывать, что время полёта из Екатеринбурга до Анталии составляет 4 часа 20 минут, то около 14:00 самолёт мог прибыть в аэропорт Турции.
Но уставшие и голодные белгородцы вылетели из аэропорта Анталии в 18:15. И тут не обошлось без происшествий – из-за голода и нервов одной из пассажирок стало плохо. А в завершение рейса, по словам пассажиров, «пилоты обеспечили жёсткую посадку, которая заставила поволноваться».
Согласно документам, имеющимся в редакции, одна из пассажирок рейса обратилась с жалобой в администрацию президента. Её обращение было направлено в Федеральное агентство воздушного транспорта. Из официального ответа белгородке от Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта следует, что задержка рейса произошла по причине ожидания прибытия предыдущего рейса из Екатеринбурга в Анталию.
В период на 29 июля 2019 года в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) сложились неблагоприятные метеоусловия (туман), много воздушных суден авиакомпании ушли на запасные аэродромы. На воздушном судне А321 VQBCX выполнялась цепочка рейсов: рейс Екатеринбург – Анталия и далее рейс Анталия – Белгород.Цитата из документа
Кроме того, как сказано в документе, вылет из Екатеринбурга в Анталию задержали по техническим причинам. На вопрос: «Почему пассажиров не проинформировали заранее о задержке?» было сказано, что в аэропорту Анталии время регистрации не переносится и, соответственно, пассажиры проходят регистрацию по времени, указанному в билете.
Пассажиры рейса U61036, летевшего в Белгород, намерены подавать претензию в авиакомпанию Ural Airlines из-за задержки рейса. Если обратной связи не поступит, туристы обратятся в суд.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс» организация «Уральские авиалинии» зарегистрирована в городе Екатеринбург. Дата регистрации – 28 декабря 1993 года. Генеральный директор – Сергей Скуратов. За отчётный период I квартала 2019 года убыток компании составил – 2,5 млн рублей.
Кроме того, согласно системе «СПАРК-Интерфакс», «Уральские авиалинии» неоднократно нарушали воздушное законодательство России.
В ходе проверки Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу 29 мая 2019 года было установлено, что компания «Уральские авиалинии» изменила время вылета рейса U6-279 (08.05.2019) по маршруту Москва – Сочи. Ещё один рейс U6-278 12.05.2019 по маршруту Сочи – Москва отменили в целях оптимизации графика движения.
Управлением также было установлено, что авиакомпания не в полном объёме компенсирует пассажирам повреждение и порчу зарегистрированного багажа. Был установлен и тот факт, что «Уральские авиалинии» допустили к работе на должностях, связанных с обеспечением транспортной безопасности авиасуден, лиц, не имеющих соответствующей аттестации.