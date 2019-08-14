Скорая помощь и плач детей: Чем обернулся отдых в Турции для белгородцев

Нашёлся специалист, который отвёл в заведение фастфуда и под его контролем нам выдали по гамбургеру, разбавленной ледяной коле и картошке фри. Дочь надкусила булочку и глотнула колу и отказалась есть эту гадость, я съела половину, муж – целый гамбургер и отравился. Домой приехал с сильными болями в животе, нарушениями стула, тошнотой. До сих пор лечится, сдаёт анализы, покупает лекарства. Мы с отдыха всегда везём подарки, и внушительной суммой средств уже не обладаем, чтобы за бешеные деньги купить нормальную еду и питьё хотя бы ребёнку.Евгения Ломоносова, пассажирка рейса