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Posted 14 августа 2019, 15:07

Published 14 августа 2019, 15:07

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Штрафы до 300 тыс. рублей появятся в новом регламенте работы управляющих компаний

Штрафы до 300 тыс. рублей появятся в новом регламенте работы управляющих компаний

14 августа 2019, 15:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
УК в Белгородской области должны быть готовы ежедневно отвечать на обращение жителей.

Новый регламент работы управляющих компаний разработали в департаменте ЖКХ правительства Белгородской области. По нему общение с жильцами должно стать ежедневным и при заключении договора все собственники получат номер мобильного телефона руководителя.

По-новому должны будут проходить и оповещения об отключениях – жильцам должны рассказать их причину и оповестить о сроках включения. Контролировать процесс будет управление госжилнадзора.

За несоблюдение регламента полагаются штрафы – от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 250 до 300 тыс. людей для организаций.

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