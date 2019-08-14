Штрафы до 300 тыс. рублей появятся в новом регламенте работы управляющих компаний

Posted 14 августа 2019, 15:07
Published 14 августа 2019, 15:07
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
Новый регламент работы управляющих компаний разработали в департаменте ЖКХ правительства Белгородской области. По нему общение с жильцами должно стать ежедневным и при заключении договора все собственники получат номер мобильного телефона руководителя.
По-новому должны будут проходить и оповещения об отключениях – жильцам должны рассказать их причину и оповестить о сроках включения. Контролировать процесс будет управление госжилнадзора.
За несоблюдение регламента полагаются штрафы – от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 250 до 300 тыс. людей для организаций.