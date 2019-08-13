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Posted 13 августа 2019, 06:33

Published 13 августа 2019, 06:33

Modified 20 августа 2024, 03:14

Updated 20 августа 2024, 03:14

Управляющая компания заплатила более 200 тыс. рублей за затопленную квартиру

Управляющая компания заплатила более 200 тыс. рублей за затопленную квартиру

13 августа 2019, 06:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Также с ООО УК «Жилком Прогресс» в Губкине Белгородской области взыскали штраф и госпошлину.

Квартиру жительницы Губкина затопило после прорыва соединительных элементов трубы. Она посчитала, что это произошло по вине управляющей компании, и подала на неё иск. Суд взыскал с ООО УК «Жилком Прогресс» 207 тыс. рублей ущерба, а также штраф и госпошлину.

Общая сумма составила почти 316 тыс. рублей. При этом УК ещё заплатит и исполнительный сбор в 22 тыс. рублей за неисполнение требований по исполнительному производству.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Губкин#Квартира#Управляющая компания#Затопление
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