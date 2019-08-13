Управляющая компания заплатила более 200 тыс. рублей за затопленную квартиру

Квартиру жительницы Губкина затопило после прорыва соединительных элементов трубы. Она посчитала, что это произошло по вине управляющей компании, и подала на неё иск. Суд взыскал с ООО УК «Жилком Прогресс» 207 тыс. рублей ущерба, а также штраф и госпошлину.