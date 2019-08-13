Tele2 и фонд «Навстречу переменам» определили лучших социальных предпринимателей

Социальные предприниматели из Черноземья также активно подавали заявки на участие в конкурсе. В полуфинал прошли 3 конкурсанта из Воронежской и Тамбовской областей, предложившие способы решения важных социальных проблем. Так, один из проектов направлен на помощь людям с деформацией позвоночника (идиопатический сколиоз). Ещё одна бизнес-идея ориентирована на повышение информационной грамотности, в частности безопасности в сети. Также в полуфинал прошёл проект, связанный с развитием досуга в сельской местности.