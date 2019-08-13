Сбежавших из реабилитационного центра 14-летних девочек нашли

В региональном управлении МВД напомнили, что вечером 8 августа 14-летние девочки ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. К поиску подключились волонтёры и общественность, а уже 10 августа посетители ТЦ Белгорода сообщили о местонахождении одной из них.