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Posted 13 августа 2019, 08:49

Published 13 августа 2019, 08:49

Modified 20 августа 2024, 00:34

Updated 20 августа 2024, 00:34

Сбежавших из реабилитационного центра 14-летних девочек нашли

Сбежавших из реабилитационного центра 14-летних девочек нашли

13 августа 2019, 08:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Полицейские уже передали несовершеннолетних воспитанниц центра законному представителю.

В региональном управлении МВД напомнили, что вечером 8 августа 14-летние девочки ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. К поиску подключились волонтёры и общественность, а уже 10 августа посетители ТЦ Белгорода сообщили о местонахождении одной из них.

Вторую нашли шебекинские полицейские через два дня. Оказалось, что она была в гостях у знакомых в одном из сёл округа. По данным управления, с каждой проведут профилактическую работу.

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#Новости#Общество#Поиск пропавших людей#Девочки#Реабилитационный центр
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