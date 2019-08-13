Сбежавших из реабилитационного центра 14-летних девочек нашли

Posted 13 августа 2019, 08:49
Published 13 августа 2019, 08:49
Modified 20 августа 2024, 00:34
Updated 20 августа 2024, 00:34
В региональном управлении МВД напомнили, что вечером 8 августа 14-летние девочки ушли из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. К поиску подключились волонтёры и общественность, а уже 10 августа посетители ТЦ Белгорода сообщили о местонахождении одной из них.
Вторую нашли шебекинские полицейские через два дня. Оказалось, что она была в гостях у знакомых в одном из сёл округа. По данным управления, с каждой проведут профилактическую работу.