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Posted 13 августа 2019, 09:00

Published 13 августа 2019, 09:00

Modified 1 декабря 2024, 08:11

Updated 1 декабря 2024, 08:11

Профсоюзы хотят сократить рабочую неделю без ущерба в зарплате

Профсоюзы хотят сократить рабочую неделю без ущерба в зарплате

13 августа 2019, 09:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вопрос Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила поднять на Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю не исключил глава российского кабмина Дмитрий Медведев. В ФНПР такой вариант оптимизации времени труда и отдыха оценили, но подчеркнули: зарплата сотрудников обязательно должна сохранить прежний размер.

Переход на 35-часовую трудовую неделю уже стал реальностью в отдельных странах, заметили в федерации. В то же время исследования Роструда и специалистов HeadHunter показывают, что сокращение рабочей недели входит в пять самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.

Пока же переход на четырёхдневную неделю в России ассоциируется с проблемами на предприятии: из-за финансовых сложностей некоторые работодатели вместе с рабочим временем урезают сотрудникам и зарплату.

В июне редакция ИА "Бел.Ру" проводила опрос белгородцев по теме. И почти 38 % опрошенных отнеслись к идее подозрительно. По их мнению, сокращение рабочих часов приведёт к уменьшению заработной платы. 60 % согласны на сокращение при условии сохранения зарплаты.

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#Новости#Экономика#Выходные#Рабочая неделя#Дмитрий медведев
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