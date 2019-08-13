Профсоюзы хотят сократить рабочую неделю без ущерба в зарплате

Переход на 35-часовую трудовую неделю уже стал реальностью в отдельных странах, заметили в федерации. В то же время исследования Роструда и специалистов HeadHunter показывают, что сокращение рабочей недели входит в пять самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.