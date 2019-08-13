Профсоюзы хотят сократить рабочую неделю без ущерба в зарплате

Posted 13 августа 2019, 09:00
Published 13 августа 2019, 09:00
Modified 1 декабря 2024, 08:11
Updated 1 декабря 2024, 08:11
Ранее возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю не исключил глава российского кабмина Дмитрий Медведев. В ФНПР такой вариант оптимизации времени труда и отдыха оценили, но подчеркнули: зарплата сотрудников обязательно должна сохранить прежний размер.
Переход на 35-часовую трудовую неделю уже стал реальностью в отдельных странах, заметили в федерации. В то же время исследования Роструда и специалистов HeadHunter показывают, что сокращение рабочей недели входит в пять самых популярных идей по оптимизации трудового законодательства.
Пока же переход на четырёхдневную неделю в России ассоциируется с проблемами на предприятии: из-за финансовых сложностей некоторые работодатели вместе с рабочим временем урезают сотрудникам и зарплату.
В июне редакция ИА "Бел.Ру" проводила опрос белгородцев по теме. И почти 38 % опрошенных отнеслись к идее подозрительно. По их мнению, сокращение рабочих часов приведёт к уменьшению заработной платы. 60 % согласны на сокращение при условии сохранения зарплаты.