Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

О том, что в России набирает обороты новый способ телефонного мошенничества, написала «РГ». Злоумышленник представляется сотрудником банка и рассказывает о блокировке подозрительной операции по карте жертвы в другом регионе. При этом он не просит никаких личных или конфиденциальных данных, зато через какое-то время предлагает обезопасить счёт.