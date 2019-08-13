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Posted 13 августа 2019, 09:47

Published 13 августа 2019, 09:47

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

13 августа 2019, 09:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
До определённого момента схема может не вызвать подозрений у пользователя.

О том, что в России набирает обороты новый способ телефонного мошенничества, написала «РГ». Злоумышленник представляется сотрудником банка и рассказывает о блокировке подозрительной операции по карте жертвы в другом регионе. При этом он не просит никаких личных или конфиденциальных данных, зато через какое-то время предлагает обезопасить счёт.

Собеседник выясняет операционную систему клиента (iOs или Android), а после пытается подключиться к устройству с помощью программы с делегированием доступа teamviewer, запросив у пользователя ID. Далее кабинет становится доступен третьим лицам, которые могут провести любую операцию.

Отмечается, что доказать попытку взлома практически невозможно, поскольку пользователь самостоятельно предоставил доступ к своей конфиденциальной информации.

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#Новости#Общество#Мошенники#Обман#Банки
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