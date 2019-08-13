Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банка

Posted 13 августа 2019, 09:47
Published 13 августа 2019, 09:47
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
О том, что в России набирает обороты новый способ телефонного мошенничества, написала «РГ». Злоумышленник представляется сотрудником банка и рассказывает о блокировке подозрительной операции по карте жертвы в другом регионе. При этом он не просит никаких личных или конфиденциальных данных, зато через какое-то время предлагает обезопасить счёт.
Собеседник выясняет операционную систему клиента (iOs или Android), а после пытается подключиться к устройству с помощью программы с делегированием доступа teamviewer, запросив у пользователя ID. Далее кабинет становится доступен третьим лицам, которые могут провести любую операцию.
Отмечается, что доказать попытку взлома практически невозможно, поскольку пользователь самостоятельно предоставил доступ к своей конфиденциальной информации.