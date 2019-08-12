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Топ богатейших Белгородской области: экс-мэр, депутаты облдумы и их родственники

12 августа 2019, 12:58
Фото: архив ИА "Бел.Ру"
Кто вошёл в число самых состоятельных предпринимателей региона – в материале ИА «Бел.Ру».

Редакция ИА «Бел.Ру» составила первый рейтинг богатейших предпринимателей региона. В него вошли бизнесмены, которые владеют акциями крупнейших предприятий Белгородской области.

Примечательно, что их числе оказался депутат Белгородской областной Думы шестого созыва Владимир Зотов (активы – 4,9 млрд рублей), который и возглавил топ.

На 10-м месте расположился сын депутата Белгородской областной Думы Сергея Гусева – Дмитрий Гусев с активами (871,9 млн рублей).

Экс-мэр Белгорода и депутат Белгородской областной Думы Василий Потрясаев (299,1 млн рублей) стал 24-м, а родственница заместителя председателя Белгородской областной Думы Юрия Клепикова – Любовь Клепикова (262,3 млн рублей) заняла 26-ю позицию.

Также в числе богатейших людей региона председатель комитета Белгородской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Максим Егоров (90,4 млн рублей) – 47-е место.

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Интересный факт, что дочь депутата Белгородской областной Думы шестого созыва Владимира Зотова и лидера этого рейтинга – Лина Зотова ушла в минус, насобирав активов на -9,4 млн рублей.

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