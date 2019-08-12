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Posted 12 августа 2019, 06:15

Published 12 августа 2019, 06:15

Modified 20 августа 2024, 00:34

Updated 20 августа 2024, 00:34

Белгородец заплатил алименты после ограничения выезда за границу

Белгородец заплатил алименты после ограничения выезда за границу

12 августа 2019, 06:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Решение о взыскании алиментов на содержание двух детей вынес мировой судья Королёвского судебного района Московской области.

В июне исполнительный документ поступил в Ивнянский районный отдел судебных приставов УФССП по Белгородской области. Сумма задолженности составила 86 тыс. рублей, однако мужчина не спешил выплачивать материальную поддержку своим несовершеннолетним детям.

Самой действенной мерой оказалось ограничение должника в праве выезда за границу – всю сумму он погасил через несколько дней после этого. Также мужчина предоставил приставу-исполнителю справку с места работы, поскольку суд постановил удерживать с его официального заработка 1/3 часть в счёт уплаты алиментов. В управлении службы добавили, что ограничения на выезд для гражданина отменены.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Алименты
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