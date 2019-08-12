Белгородец заплатил алименты после ограничения выезда за границу

Самой действенной мерой оказалось ограничение должника в праве выезда за границу – всю сумму он погасил через несколько дней после этого. Также мужчина предоставил приставу-исполнителю справку с места работы, поскольку суд постановил удерживать с его официального заработка 1/3 часть в счёт уплаты алиментов. В управлении службы добавили, что ограничения на выезд для гражданина отменены.