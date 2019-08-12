Белгородец заплатил алименты после ограничения выезда за границу

Posted 12 августа 2019, 06:15
Published 12 августа 2019, 06:15
Modified 20 августа 2024, 00:34
Updated 20 августа 2024, 00:34
В июне исполнительный документ поступил в Ивнянский районный отдел судебных приставов УФССП по Белгородской области. Сумма задолженности составила 86 тыс. рублей, однако мужчина не спешил выплачивать материальную поддержку своим несовершеннолетним детям.
Самой действенной мерой оказалось ограничение должника в праве выезда за границу – всю сумму он погасил через несколько дней после этого. Также мужчина предоставил приставу-исполнителю справку с места работы, поскольку суд постановил удерживать с его официального заработка 1/3 часть в счёт уплаты алиментов. В управлении службы добавили, что ограничения на выезд для гражданина отменены.