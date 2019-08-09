Роспотребнадзор конфисковал 41 шубу на миллион у продавцов Белгородской области

Posted 9 августа 2019, 14:20
Published 9 августа 2019, 14:20
Modified 19 августа 2024, 23:41
Updated 19 августа 2024, 23:41
В первом полугодии 2019-го региональный Роспотребнадзор провёл 11 проверок в точках продаж шуб. По итогам у восьми продавцов нашлись нарушения в части недостаточной информации на маркировке или её полного отсутствия на меховых изделиях.
В отношении нарушителей завели административные дела за продажу товаров без маркировки и нанесения обязательной информации по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Продавцам выписали штрафы на общую сумму 70 тыс. рублей. Кроме этого, у них конфисковали 41 шубу на 1 млн 18 тыс. рублей.
Один предприниматель нарушил техрегламент Таможенного союза. Ему вынесли предписания и представления об устранении нарушений и причин, к ним приведшим.
В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что сообщить о продаже шуб без маркировки можно по телефонам общественной приёмной 8 (4722) 34-41-35 или 8 800 222 04 31, на сайте ведомства, по электронной почте [email protected] или лично по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2.