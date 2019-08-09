Роспотребнадзор конфисковал 41 шубу на миллион у продавцов Белгородской области

В отношении нарушителей завели административные дела за продажу товаров без маркировки и нанесения обязательной информации по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Продавцам выписали штрафы на общую сумму 70 тыс. рублей. Кроме этого, у них конфисковали 41 шубу на 1 млн 18 тыс. рублей.