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Posted 9 августа 2019, 14:20

Published 9 августа 2019, 14:20

Modified 19 августа 2024, 23:41

Updated 19 августа 2024, 23:41

Роспотребнадзор конфисковал 41 шубу на миллион у продавцов Белгородской области

Роспотребнадзор конфисковал 41 шубу на миллион у продавцов Белгородской области

9 августа 2019, 14:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Кроме того, из-за отсутствия маркировки на меховых изделиях нарушители должны заплатить штрафы на 70 тыс. рублей.

В первом полугодии 2019-го региональный Роспотребнадзор провёл 11 проверок в точках продаж шуб. По итогам у восьми продавцов нашлись нарушения в части недостаточной информации на маркировке или её полного отсутствия на меховых изделиях.

В отношении нарушителей завели административные дела за продажу товаров без маркировки и нанесения обязательной информации по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Продавцам выписали штрафы на общую сумму 70 тыс. рублей. Кроме этого, у них конфисковали 41 шубу на 1 млн 18 тыс. рублей.

Один предприниматель нарушил техрегламент Таможенного союза. Ему вынесли предписания и представления об устранении нарушений и причин, к ним приведшим.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что сообщить о продаже шуб без маркировки можно по телефонам общественной приёмной 8 (4722) 34-41-35 или 8 800 222 04 31, на сайте ведомства, по электронной почте [email protected] или лично по адресу: Белгород, ул. Железнякова, 2.

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#Новости#Белгородская область#Экономика#Роспотребнадзор#Конфискация#Маркировка
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