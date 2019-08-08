Староосколец выиграл суд у администрации горокруга из-за травмы позвоночника

Posted 8 августа 2019, 14:39
Published 8 августа 2019, 14:39
Modified 20 августа 2024, 01:15
Updated 20 августа 2024, 01:15
В январе 2017 года староосколец поскользнулся на обледеневшей внутридомовой дороге, упал и сломал позвонок грудного отдела позвоночника. Врачи определили травму как среднюю по степени тяжести.
После лечения пострадавший обратился в суд. Там требования истца удовлетворили частично. Суд признал вину ответчика, так как травма была получена на дороге, находящейся в собственности администрации горокруга. Вместе с тем староосколец не подтвердил расходы на лечение документами.
Поэтому суд взыскал с администрации лишь 50 000 рублей компенсации морального вреда и 11 200 рублей материального ущерба.
Белгородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы от обеих сторон. Решение оставлено без изменений.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.