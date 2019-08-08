bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа 2019, 14:39

Published 8 августа 2019, 14:39

Modified 20 августа 2024, 01:15

Updated 20 августа 2024, 01:15

Староосколец выиграл суд у администрации горокруга из-за травмы позвоночника

Староосколец выиграл суд у администрации горокруга из-за травмы позвоночника

8 августа 2019, 14:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Власти города должны выплатить мужчине 61 тысячу за неочищенную дорогу.

В январе 2017 года староосколец поскользнулся на обледеневшей внутридомовой дороге, упал и сломал позвонок грудного отдела позвоночника. Врачи определили травму как среднюю по степени тяжести.

После лечения пострадавший обратился в суд. Там требования истца удовлетворили частично. Суд признал вину ответчика, так как травма была получена на дороге, находящейся в собственности администрации горокруга. Вместе с тем староосколец не подтвердил расходы на лечение документами.

Поэтому суд взыскал с администрации лишь 50 000 рублей компенсации морального вреда и 11 200 рублей материального ущерба.

Белгородский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы от обеих сторон. Решение оставлено без изменений.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Белгородского областного суда.

Материалы по теме
Две белгородки отсудили у мэрии почти 250 тысяч за залитые водой иномаркиУ Белгородской ипотечной корпорации отсудили больше миллиона рублейПокусанные белгородки отсудили 130 тысяч рублей у недобросовестных собачников
#Новости#Общество#Старый Оскол#Администрация#Суд#Скользкая дорога#Новости Старого Оскола#Апелляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика