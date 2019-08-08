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После победы над Карвальо Вадиму Немкову обещают бой за титул Bellator

8 августа 2019, 14:50
Фото: страница Вадима Немкова в соцсети
Участник Fedor Team Фёдора Емельяненко должен стать претендентом на титульный поединок.

Вадим Немков рассказал редакции проекта Harcord, что надеется в случае победы над следующим оппонентом получить право драться за чемпионский пояс Bellator.

Немков, имеющий в своём активе десять побед и два поражения в ММА, должен был стать претендентом на бой с чемпионом Райаном Бейдером, но в итоге соперничество не состоялось.

27-летний белгородец 12 октября в Милане будет драться с экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо из Бразилии.

- Готов к плодотворной работе, чтобы показать красивый поединок. Я ещё не начинал подготовку, но я помогал готовиться своему брату и поэтому нахожусь в очень хорошей физической и моральной форме, - рассказал Немков.

Одной из сложностей в следующем поединке Немков назвал то, что Карвальо – левша, но опыт боёв с леворукими у Вадима есть. Подопечный Фёдора Емельяненко отметил, что ожидает после поединка с бразильцем титульного боя.

- Надеюсь, что после победы над Карвальо я смогу подраться за титул. По крайней мере, мне это пообещали.

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