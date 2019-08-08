После победы над Карвальо Вадиму Немкову обещают бой за титул Bellator

Вадим Немков рассказал редакции проекта Harcord, что надеется в случае победы над следующим оппонентом получить право драться за чемпионский пояс Bellator.
Немков, имеющий в своём активе десять побед и два поражения в ММА, должен был стать претендентом на бой с чемпионом Райаном Бейдером, но в итоге соперничество не состоялось.
27-летний белгородец 12 октября в Милане будет драться с экс-чемпионом Bellator Рафаэлем Карвальо из Бразилии.
- Готов к плодотворной работе, чтобы показать красивый поединок. Я ещё не начинал подготовку, но я помогал готовиться своему брату и поэтому нахожусь в очень хорошей физической и моральной форме, - рассказал Немков.
Одной из сложностей в следующем поединке Немков назвал то, что Карвальо – левша, но опыт боёв с леворукими у Вадима есть. Подопечный Фёдора Емельяненко отметил, что ожидает после поединка с бразильцем титульного боя.
- Надеюсь, что после победы над Карвальо я смогу подраться за титул. По крайней мере, мне это пообещали.