Мусоросортировочный комплекс на 200 тысяч м³ в год построят в Белгородской области

Posted 8 августа 2019, 12:25
Published 8 августа 2019, 12:25
Modified 20 августа 2024, 00:33
Updated 20 августа 2024, 00:33
В Белгородской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч кубометров в год – это третья часть всех отходов, производимых в регионе. Строительство требуется для выполнения показателей по нацпроекту «Экология» до 2024 года. При этом регион может выполнить задачу уже к 2022 году.
На комплексе из трёх частей будут сортировать отходы, перерабатывать органосодержащую часть в технический компост и проводить захоронение остатков, которые невозможно переработать и отсортировать для продажи.
Общая стоимость строительства составит около 1,5 млрд рублей. Инвестором-концессионером должен выступить Центр экологической безопасности. В департаменте ЖКХ нам рассказали, что конкретное место для объекта ещё не определено – выбирают из трёх площадок.