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Posted 8 августа 2019, 12:25

Published 8 августа 2019, 12:25

Modified 20 августа 2024, 00:33

Updated 20 августа 2024, 00:33

Мусоросортировочный комплекс на 200 тысяч м³ в год построят в Белгородской области

Мусоросортировочный комплекс на 200 тысяч м³ в год построят в Белгородской области

8 августа 2019, 12:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Проект должны реализовать до 2021 года.

В Белгородской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч кубометров в год – это третья часть всех отходов, производимых в регионе. Строительство требуется для выполнения показателей по нацпроекту «Экология» до 2024 года. При этом регион может выполнить задачу уже к 2022 году.

На комплексе из трёх частей будут сортировать отходы, перерабатывать органосодержащую часть в технический компост и проводить захоронение остатков, которые невозможно переработать и отсортировать для продажи.

Общая стоимость строительства составит около 1,5 млрд рублей. Инвестором-концессионером должен выступить Центр экологической безопасности. В департаменте ЖКХ нам рассказали, что конкретное место для объекта ещё не определено – выбирают из трёх площадок.

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#Евгений Грицков#Новости#Экономика#Департамент жкх#Эксклюзив#Мусорная реформа#ООО «ЦЭБ»#Вывоз мусора#ТКО
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