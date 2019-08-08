Мусоросортировочный комплекс на 200 тысяч м³ в год построят в Белгородской области

В Белгородской области планируют построить мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч кубометров в год – это третья часть всех отходов, производимых в регионе. Строительство требуется для выполнения показателей по нацпроекту «Экология» до 2024 года. При этом регион может выполнить задачу уже к 2022 году.