Деньги на цветы учителям белгородские школьники отдадут на помощь онкобольным детям

«Эта прекрасная акция завоевала особое место в сердце учителей, учеников и родителей. Так дети учатся доброте и милосердию. По сути, это их первое знакомство с благотворительностью. А у взрослых есть возможность преподнести детям важнейший жизненный урок – урок доброты и взаимопомощи», − считает руководитель БРОО «Свято Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.