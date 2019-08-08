Деньги на цветы учителям белгородские школьники отдадут на помощь онкобольным детям

Posted 8 августа 2019, 08:21
Published 8 августа 2019, 08:21
Modified 1 декабря 2024, 07:25
Updated 1 декабря 2024, 07:25
Суть благотворительной акции в том, чтобы вместо множества букетов на 1 сентября учителю подарить один от всего класса, а сэкономленные деньги направить на помощь онкобольным детям.
В Белгороде средства пойдут тяжелобольным детям, подопечным детской паллиативной службы БРОО «Святое Белогорье против детского рака».
Учителя, школьники и родители проявляют всё больший интерес к этой акции. В прошлом году в ней поучаствовали больше ста классов из школ Белгородской области и Москвы.
«Эта прекрасная акция завоевала особое место в сердце учителей, учеников и родителей. Так дети учатся доброте и милосердию. По сути, это их первое знакомство с благотворительностью. А у взрослых есть возможность преподнести детям важнейший жизненный урок – урок доброты и взаимопомощи», − считает руководитель БРОО «Свято Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк.
Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить анкету на сайте.
В июле Евгения Кондратюк возглавила Общественную палату Белгорода. В декабре её наградили медалью «Спешите делать добро».
Справка. БРОО «Святое Белогорье против детского рака» создали в 2007 году родители детей, перенёсших онкологические заболевания. Организация оказывает помощь детям, больным раком и неизлечимыми болезнями.