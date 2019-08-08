Белгородец отсудил у судебных приставов почти 200 тысяч за запрет на вылет в Таиланд

В августе 2018 года житель Яковлевского горокруга вместе с женой собирался провести отпуск на острове Пхукет. Путёвка на двоих обошлась ему в 178 350 рублей. Однако в аэропорту при прохождении паспортного контроля ему отказали в вылете, ссылаясь на постановление ФССП о временном ограничении выезда за границу.