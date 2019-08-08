Белгородец отсудил у судебных приставов почти 200 тысяч за запрет на вылет в Таиланд

Posted 8 августа 2019, 16:30
Published 8 августа 2019, 16:30
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
В августе 2018 года житель Яковлевского горокруга вместе с женой собирался провести отпуск на острове Пхукет. Путёвка на двоих обошлась ему в 178 350 рублей. Однако в аэропорту при прохождении паспортного контроля ему отказали в вылете, ссылаясь на постановление ФССП о временном ограничении выезда за границу.
Белгородец пожаловался на действия судебного пристава – исполнителя в районный отдел УФССП. Там действия госслужащего признали незаконными, так как оснований для ограничения на вылет не нашли.
Спор дошёл до суда. За несостоявшийся отпуск мужчина отсудил у Федеральной службы судебных приставов стоимость тура – 178 350 рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Яковлевском районном суде.