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Posted 8 августа 2019, 16:30

Published 8 августа 2019, 16:30

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Белгородец отсудил у судебных приставов почти 200 тысяч за запрет на вылет в Таиланд

Белгородец отсудил у судебных приставов почти 200 тысяч за запрет на вылет в Таиланд

8 августа 2019, 16:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Из-за незаконного ограничения у мужчины и его супруги сорвался отдых.

В августе 2018 года житель Яковлевского горокруга вместе с женой собирался провести отпуск на острове Пхукет. Путёвка на двоих обошлась ему в 178 350 рублей. Однако в аэропорту при прохождении паспортного контроля ему отказали в вылете, ссылаясь на постановление ФССП о временном ограничении выезда за границу.

Белгородец пожаловался на действия судебного пристава – исполнителя в районный отдел УФССП. Там действия госслужащего признали незаконными, так как оснований для ограничения на вылет не нашли.

Спор дошёл до суда. За несостоявшийся отпуск мужчина отсудил у Федеральной службы судебных приставов стоимость тура – 178 350 рублей и компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Яковлевском районном суде.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Суд#Яковлевский район#Компенсация#Таиланд#Путёвка
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