Банде, сыгравшей ограбление машины «Почты России», вынесли приговор

Утром 4 мая в условленном месте водитель «Почты России» передал подельникам мешки с деньгами, которые принадлежали Ракитянскому почтамту и нужны были для выплаты пенсий. После этого они проткнули колесо грузовика, а водителя – ударили кулаком по лицу, чтобы создать видимость побоев. После этого «пострадавшего» пристегнули наручниками к рулю, а деньги увезли в посёлок Ракитное.