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Банде, сыгравшей ограбление машины «Почты России», вынесли приговор

8 августа 2019, 04:00
Происшествие случилось 4 мая 2019 года возле села Крюково Борисовского района Белгородской области. Из машины вынесли 4,5 млн рублей.

По данным прокуратуры Белгородской области, в апреле 2019 года водитель «Почты России» договорился с двумя земляками – жителями Ракитянского района об инсценировке ограбления машины почтамта, в которой перевозились деньги.

Утром 4 мая в условленном месте водитель «Почты России» передал подельникам мешки с деньгами, которые принадлежали Ракитянскому почтамту и нужны были для выплаты пенсий. После этого они проткнули колесо грузовика, а водителя – ударили кулаком по лицу, чтобы создать видимость побоев. После этого «пострадавшего» пристегнули наручниками к рулю, а деньги увезли в посёлок Ракитное.

Каждый из участников инсценировки получил по три года колонии общего режима по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

3,3 млн рублей у них изъяты, поэтому преступники выплатили 1,2 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба.

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