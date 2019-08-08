Банде, сыгравшей ограбление машины «Почты России», вынесли приговор

По данным прокуратуры Белгородской области, в апреле 2019 года водитель «Почты России» договорился с двумя земляками – жителями Ракитянского района об инсценировке ограбления машины почтамта, в которой перевозились деньги.
Утром 4 мая в условленном месте водитель «Почты России» передал подельникам мешки с деньгами, которые принадлежали Ракитянскому почтамту и нужны были для выплаты пенсий. После этого они проткнули колесо грузовика, а водителя – ударили кулаком по лицу, чтобы создать видимость побоев. После этого «пострадавшего» пристегнули наручниками к рулю, а деньги увезли в посёлок Ракитное.
Каждый из участников инсценировки получил по три года колонии общего режима по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».
3,3 млн рублей у них изъяты, поэтому преступники выплатили 1,2 млн рублей в качестве компенсации материального ущерба.