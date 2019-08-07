Жителю Белгорода грозит тюрьма за ложное сообщение о бомбе

Posted 7 августа 2019, 10:00
Published 7 августа 2019, 10:00
Modified 20 августа 2024, 02:17
Updated 20 августа 2024, 02:17
По данным регионального УМВД, мужчина в нетрезвом состоянии позвонил в службу спасения и сообщил о якобы существующей угрозе одному из объектов социальной инфраструктуры.
Информация не подтвердилась, а хулигана задержали. Помимо административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде, белгородцу грозит и уголовная. Максимальная санкция за заведомо ложное сообщение предусматривает до пяти лет лишения свободы.