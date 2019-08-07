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Posted 7 августа 2019, 10:00

Published 7 августа 2019, 10:00

Modified 20 августа 2024, 02:17

Updated 20 августа 2024, 02:17

Жителю Белгорода грозит тюрьма за ложное сообщение о бомбе

Жителю Белгорода грозит тюрьма за ложное сообщение о бомбе

7 августа 2019, 10:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Фигурантом уголовного дела стал 36-летний житель областного центра.

По данным регионального УМВД, мужчина в нетрезвом состоянии позвонил в службу спасения и сообщил о якобы существующей угрозе одному из объектов социальной инфраструктуры.

Информация не подтвердилась, а хулигана задержали. Помимо административной ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде, белгородцу грозит и уголовная. Максимальная санкция за заведомо ложное сообщение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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#Новости#Происшествия#Уголовное дело#УМВД#Телефон#Хулиган
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