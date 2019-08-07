В Белгородской области на 10 000 жителей приходится всего 34 врача. У соседей — 40

В целом по России количество врачей тоже увеличивается. Так, в 2017 году их насчитывалось 548,4 тыс., а в 2018-м их стало 548,8 тыс. Обеспеченность поднялась до 37,4 (+0,1). Лидирует в списке Москва (54 420 врачей, второй показатель — 43,5), последний — Ненецкий автономный округ (185 и 42,0). Самый низкий уровень обеспеченности врачами в Курганской области — 24,2.