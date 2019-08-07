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Posted 7 августа 2019, 06:26

Published 7 августа 2019, 06:26

Modified 20 августа 2024, 04:32

Updated 20 августа 2024, 04:32

В Белгородской области на 10 000 жителей приходится всего 34 врача. У соседей — 40

В Белгородской области на 10 000 жителей приходится всего 34 врача. У соседей — 40

7 августа 2019, 06:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Медицина
При этом показатель в регионе за 2018 год только уменьшился. Штат врачей сократился на 164 человека.

Обеспеченность врачами в Белгородской области ниже среднего по стране. Минздрав подсчитал численность и обеспеченность населения регионов страны врачами разных специальностей.

Согласно статистическому сборнику, в 2018 году в Белгородской области насчитывалось 5 320 врачей, тогда как годом ранее показатель был выше — 5 484 человека. Средний показатель обеспеченности врачами на 10 тыс. населения сократился до 34,3.

В Воронежской области количество врачей, напротив, выросло: с 9 412 в 2017-м до 9 421 в 2018-м. Средняя обеспеченность составила 40,4. Аналогичная картина в Курской области: рост за год на 12 человек, до 4 564. Показатель обеспеченности оценивается в 40,9.

В целом по России количество врачей тоже увеличивается. Так, в 2017 году их насчитывалось 548,4 тыс., а в 2018-м их стало 548,8 тыс. Обеспеченность поднялась до 37,4 (+0,1). Лидирует в списке Москва (54 420 врачей, второй показатель — 43,5), последний — Ненецкий автономный округ (185 и 42,0). Самый низкий уровень обеспеченности врачами в Курганской области — 24,2.

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