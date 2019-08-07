Управляющая компания в Белгороде «косила траву и сгребала листья» в январе

Posted 7 августа 2019, 10:26
Published 7 августа 2019, 10:26
Modified 20 августа 2024, 01:59
Updated 20 августа 2024, 01:59
Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила депутат горсовета Белгорода Екатерина Клоповская. О нарушении ей, в свою очередь, рассказали жители округа на личном приёме.
Бдительные активисты внимательно изучили договор, акты выполненных работ и установили, что их управляющая компания направляет деньги собственников жилых помещений на работы, которые фактически не выполняются. Речь идёт о сумме свыше 600 тыс. рублей.
Например, в январском акте в перечне работ значатся покос травы и сгребание листьев, и подписанный документ говорит о том, что работы выполнены и оплачены, несмотря на сугробы на улицах.
Указанные действия требуют уголовно-правовой оценки со стороны правоохранительных органов. Поэтому Екатерина Клоповская направила обращение активистов начальнику ОЭБ и ПК УМВД по г. Белгороду Павлу Волкову с просьбой провести проверку по данному заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ.