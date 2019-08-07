Более 100 новых лифтов обещают установить в домах Белгорода до конца года

Posted 7 августа 2019, 08:37
Published 7 августа 2019, 08:37
Modified 20 августа 2024, 00:33
Updated 20 августа 2024, 00:33
Обновление оборудования проходит в рамках программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Замену лифтов в региональном департаменте ЖКХ назвали одним из приоритетных видов работ.
В текущем году планируется установить 106 лифтов в Белгороде, 20 – в Губкинском городском округе, 40 – в Старооскольском, по четыре – в Шебекинском и Яковлевском округах. Сейчас в области уже работают 105 лифтов.
Новые устройства должны отличаться пониженным энергопотреблением и удобством для людей с ограниченными возможностями.