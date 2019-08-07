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Posted 7 августа 2019, 08:37

Published 7 августа 2019, 08:37

Modified 20 августа 2024, 00:33

Updated 20 августа 2024, 00:33

Более 100 новых лифтов обещают установить в домах Белгорода до конца года

Более 100 новых лифтов обещают установить в домах Белгорода до конца года

7 августа 2019, 08:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Всего в планах по региону установка 174 энергосберегающих лифтов.

Обновление оборудования проходит в рамках программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Замену лифтов в региональном департаменте ЖКХ назвали одним из приоритетных видов работ.

В текущем году планируется установить 106 лифтов в Белгороде, 20 – в Губкинском городском округе, 40 – в Старооскольском, по четыре – в Шебекинском и Яковлевском округах. Сейчас в области уже работают 105 лифтов.

Новые устройства должны отличаться пониженным энергопотреблением и удобством для людей с ограниченными возможностями.

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#Новости#Город#Департамент жкх#Замена#Энергосбережение
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