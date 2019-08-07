Белгородец купил справку об отсутствии судимости, чтобы устроиться на работу

Posted 7 августа 2019, 08:20
Published 7 августа 2019, 08:20
Modified 20 августа 2024, 03:16
Updated 20 августа 2024, 03:16
Мужчина из Белгородского района хотел устроиться на работу в образовательное учреждение и среди документов предоставил справку об отсутствии судимости. Он претендовал на должность, не связанную с преподаванием.
Справка оказалась поддельной – 32-летний соискатель был судим за имущественное преступление. После он рассказал полиции, что фальшивый документ купил.
Мужчина может вернуться в места лишения свободы на один год. Такое наказание полагается по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса за использование подложного документа.