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Posted 7 августа 2019, 08:20

Published 7 августа 2019, 08:20

Modified 20 августа 2024, 03:16

Updated 20 августа 2024, 03:16

Белгородец купил справку об отсутствии судимости, чтобы устроиться на работу

Белгородец купил справку об отсутствии судимости, чтобы устроиться на работу

7 августа 2019, 08:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Работа
За это он может получить срок до одного года.

Мужчина из Белгородского района хотел устроиться на работу в образовательное учреждение и среди документов предоставил справку об отсутствии судимости. Он претендовал на должность, не связанную с преподаванием.

Справка оказалась поддельной – 32-летний соискатель был судим за имущественное преступление. После он рассказал полиции, что фальшивый документ купил.

Мужчина может вернуться в места лишения свободы на один год. Такое наказание полагается по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса за использование подложного документа.

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#Новости#Происшествия#Белгородский район#Работа#Судимость
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