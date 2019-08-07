80-й День физкультурника в Белгороде: от ГТО и танцев на пилоне до боёв на ринге

Праздничная программа стартует в субботу в 10:00. По традиции этого дня все желающие смогут оценить свой уровень физической подготовки, сдать ГТО и вне зависимости от результата получить памятные деревянные медали (обычные будут выдаваться с учётом результатов сдачи) или просто развлечься. Основных видов заданий будет четыре: отжимание, пресс, наклон, прыжок с места в длину, но будут и дополнительные, необязательные к выполнению виды испытаний. Всё это можно сделать до 13:00.