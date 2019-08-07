80-й День физкультурника в Белгороде: от ГТО и танцев на пилоне до боёв на ринге

О том, что ждёт горожан в этот день, рассказали на пресс-завтраке в рамках проекта «Городская МедиаСреда», посвящённом 80-летию Всероссийского дня физкультурника.
Праздничная программа стартует в субботу в 10:00. По традиции этого дня все желающие смогут оценить свой уровень физической подготовки, сдать ГТО и вне зависимости от результата получить памятные деревянные медали (обычные будут выдаваться с учётом результатов сдачи) или просто развлечься. Основных видов заданий будет четыре: отжимание, пресс, наклон, прыжок с места в длину, но будут и дополнительные, необязательные к выполнению виды испытаний. Всё это можно сделать до 13:00.
Помогать людям будут специально приглашённые спортсмены, которые смогут показать, как правильно выполнять нормы ГТО. Просьба организаторов ко всем, кто захочет поучаствовать в сдаче, – регистрироваться заранее на официальном сайте ГТО. Точки регистрации будут открыты, но это всё – потеря времени и очереди.
Впервые в рамках Дня физкультурника выставят ринг, на котором будут проходить соревнования по джиу-джитсу, тайскому боксу. Белгородская Федерация бодибилдинга проведёт турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини.
Для массовых развлечений будут открыты площадки для занятий различными видами спорта и мастер-классами: капоэйра, кроссфит, соревнования по автозвуку (призы – аудиоаппаратура и аксессуары для автозвука), мастер-классы по танцам на пилоне, зумбе, йоге, силовой гимнастике, стрельбе из лука по 3D-мишеням и т. д.
В числе народных забав – перетягивание каната, бег на версту, пляжный волейбол, вейкборд, армрестлинг, акватлон. Для детей будут работать интерактивные площадки.
В конце мероприятия выступит музыкальный проект «КАРМА», а помимо главного приза – велосипеда каждый участник сможет выиграть смарт-часы, электросамокат и подарочные сертификаты.
В финале, я так понимаю, будет автозвук против «КАРМЫ». И мне кажется, что у «КАРМЫ» нет шансов (смеётся).Павел Носков, представитель автоклуба BELRACE
Завершится праздник в 18:00. Организаторы рассказали, что в 2020 году в честь Дня физкультурника в Белгороде планируют провести недельный фестиваль спорта вместо одного дня.