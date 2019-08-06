Стражи закона: сотрудники каких силовых ведомств чаще совершают преступления?

Речь идёт о прокуратуре, следственном комитете, ОВД, ФСБ, Росгвардии, ФТС, ФСИН, ФССП, МЧС и судебных органах.
По данным ведомства, в 2017 году насчитали 12 009 предварительно расследованных преступлений, совершённых силовиками. Спустя год число существенно снизилось − до 7 005.
Как считает ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин, дело не в значительном уменьшении количества преступлений, а в особом ведении учёта таких дел.
Преступления, совершённые сотрудниками правоохранительных органов, чрезвычайно латентны. Проблема увольнения «задним числом» провинившихся сотрудников никуда не делась, такие сотрудники также не учитываются в статистике состояния преступности, ведь преступление они совершили, будучи уже уволенными из органов.Александр Кошкин
По информации Генпрокуратуры, в 2018 году в топ-3 по числу расследованных преступлений относительно их сотрудников попали ОВД (3 819), ФСИН (1 018) и ФССП (681). Для сравнения: десятку замыкает прокуратура – 38 дел, то есть разница между лидером и аутсайдером рейтинга – стократная.
Если судить по динамике в сравнении с прошлогодними показателями, наилучшие результаты показали судебные приставы (-18,2 % за год) и таможенники (-15,7 %). Абсолютным антилидером рейтинга стала Росгвардия: за год в ведомстве зарегистрировали прирост преступлений, совершённых силовиками, на 277 %, подсчитали «Новые известия».