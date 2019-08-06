Стражи закона: сотрудники каких силовых ведомств чаще совершают преступления?

По информации Генпрокуратуры, в 2018 году в топ-3 по числу расследованных преступлений относительно их сотрудников попали ОВД (3 819), ФСИН (1 018) и ФССП (681). Для сравнения: десятку замыкает прокуратура – 38 дел, то есть разница между лидером и аутсайдером рейтинга – стократная.