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Стражи закона: сотрудники каких силовых ведомств чаще совершают преступления?

6 августа 2019, 12:14
Фото: pixabay.com
Генпрокуратура поделилась информацией о предварительных расследованиях в отношении сотрудников 10 силовых ведомств.
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Речь идёт о прокуратуре, следственном комитете, ОВД, ФСБ, Росгвардии, ФТС, ФСИН, ФССП, МЧС и судебных органах.

По данным ведомства, в 2017 году насчитали 12 009 предварительно расследованных преступлений, совершённых силовиками. Спустя год число существенно снизилось − до 7 005.

Как считает ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Александр Кошкин, дело не в значительном уменьшении количества преступлений, а в особом ведении учёта таких дел.

Преступления, совершённые сотрудниками правоохранительных органов, чрезвычайно латентны. Проблема увольнения «задним числом» провинившихся сотрудников никуда не делась, такие сотрудники также не учитываются в статистике состояния преступности, ведь преступление они совершили, будучи уже уволенными из органов.Александр Кошкин

По информации Генпрокуратуры, в 2018 году в топ-3 по числу расследованных преступлений относительно их сотрудников попали ОВД (3 819), ФСИН (1 018) и ФССП (681). Для сравнения: десятку замыкает прокуратура – 38 дел, то есть разница между лидером и аутсайдером рейтинга – стократная.

Если судить по динамике в сравнении с прошлогодними показателями, наилучшие результаты показали судебные приставы (-18,2 % за год) и таможенники (-15,7 %). Абсолютным антилидером рейтинга стала Росгвардия: за год в ведомстве зарегистрировали прирост преступлений, совершённых силовиками, на 277 %, подсчитали «Новые известия».

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#Новости#Силовики#Генпрокуратура#Рейтинг#Общество
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