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Posted 6 августа 2019, 10:02

Published 6 августа 2019, 10:02

Modified 20 августа 2024, 00:33

Updated 20 августа 2024, 00:33

Белгородский суд оправдал полицейских, обвиняемых в пытках

Белгородский суд оправдал полицейских, обвиняемых в пытках

6 августа 2019, 10:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Белгородский областной суд согласился с приговором, вынесенным первой инстанцией.

Фигурантами дела оказались четыре сотрудника уголовного розыска. По версии следствия, 13 июля 2017 года в одном из служебных кабинетов они в течение полутора часов пытали задержанного. Тот должен был признаться в совершении грабежа.

В результате мужчина получил перелом рёбер. Подсудимые вину отрицали, а при рассмотрении дела суд заметил, что у каждого было алиби – на момент преступления они находились в другом месте.

Установлено, что потерпевший в состоянии опьянения действительно совершил грабёж. При задержании он вёл себя агрессивно, поэтому полицейским пришлось использовать наручники. Показания мужчины противоречили заключениям судмедэксперта и врачей, а суд пришёл к выводу, что потерпевший пытался избежать уголовной ответственности.

Суд первой инстанции оправдал полицейских и признал за ними право на реабилитацию. Областной суд оставил приговор без изменений. В пресс-службе добавили, что он вступил в силу.

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