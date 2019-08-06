Белгородский суд оправдал полицейских, обвиняемых в пытках

Posted 6 августа 2019, 10:02
Published 6 августа 2019, 10:02
Modified 20 августа 2024, 00:33
Updated 20 августа 2024, 00:33
Фигурантами дела оказались четыре сотрудника уголовного розыска. По версии следствия, 13 июля 2017 года в одном из служебных кабинетов они в течение полутора часов пытали задержанного. Тот должен был признаться в совершении грабежа.
В результате мужчина получил перелом рёбер. Подсудимые вину отрицали, а при рассмотрении дела суд заметил, что у каждого было алиби – на момент преступления они находились в другом месте.
Установлено, что потерпевший в состоянии опьянения действительно совершил грабёж. При задержании он вёл себя агрессивно, поэтому полицейским пришлось использовать наручники. Показания мужчины противоречили заключениям судмедэксперта и врачей, а суд пришёл к выводу, что потерпевший пытался избежать уголовной ответственности.
Суд первой инстанции оправдал полицейских и признал за ними право на реабилитацию. Областной суд оставил приговор без изменений. В пресс-службе добавили, что он вступил в силу.