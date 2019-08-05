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Posted 5 августа 2019, 11:10

Published 5 августа 2019, 11:10

Modified 20 августа 2024, 01:15

Updated 20 августа 2024, 01:15

В 2018 году сифилис нашли у 64 белгородцев

В 2018 году сифилис нашли у 64 белгородцев

5 августа 2019, 11:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Медицина
Соответствующая информация опубликована в статистическом сборнике Минздрава за 2018 год.

Если в 2017 году заболевших сифилисом насчитывалось 105 человек, то в 2018-м их количество сократилось до 64. При этом в Воронежской области показатель вырос с 258 до 291 человека, а в Курской уменьшился всего на 12 – с 233 до 221.

В целом в стране ситуация по заболеваемости всеми формами сифилиса улучшилась: в минувшем году отмечено 24,6 тыс. случаев, тогда как предыдущий показатель составлял 28,6 тыс. Самые высокие результаты в 2018-м продемонстрировала Москва – почти 3,2 тыс. заразившихся. Ниже остальных регионов показатель у Ненецкого АО – пять человек.

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Ситуация по гонорее в Белгородской области также выправилась. По данным Минздрава, случаев заражения этой инфекцией за год стало меньше: с 75 до 42. Аналогичную тенденцию демонстрируют соседние Воронежская и Курская области, где в 2018-м зафиксировано 54 (-42) и 47 (-47) случаев соответственно.

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Всего в 2018 году в России отмечено 12,8 тыс. случаев заражения гонореей, хотя ещё в 2017-м их насчитывалось 16,3 тыс. Антилидером здесь стала Республика Саха (Якутия) – чуть больше 1 тыс. заболевших. Самый низкий результат у Ненецкого АО – один случай.

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#Новости#Медицина#Статистика#Минздрав#Сифилис
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