В 2018 году сифилис нашли у 64 белгородцев

Posted 5 августа 2019, 11:10
Published 5 августа 2019, 11:10
Modified 20 августа 2024, 01:15
Updated 20 августа 2024, 01:15
Если в 2017 году заболевших сифилисом насчитывалось 105 человек, то в 2018-м их количество сократилось до 64. При этом в Воронежской области показатель вырос с 258 до 291 человека, а в Курской уменьшился всего на 12 – с 233 до 221.
В целом в стране ситуация по заболеваемости всеми формами сифилиса улучшилась: в минувшем году отмечено 24,6 тыс. случаев, тогда как предыдущий показатель составлял 28,6 тыс. Самые высокие результаты в 2018-м продемонстрировала Москва – почти 3,2 тыс. заразившихся. Ниже остальных регионов показатель у Ненецкого АО – пять человек.
Ситуация по гонорее в Белгородской области также выправилась. По данным Минздрава, случаев заражения этой инфекцией за год стало меньше: с 75 до 42. Аналогичную тенденцию демонстрируют соседние Воронежская и Курская области, где в 2018-м зафиксировано 54 (-42) и 47 (-47) случаев соответственно.
Всего в 2018 году в России отмечено 12,8 тыс. случаев заражения гонореей, хотя ещё в 2017-м их насчитывалось 16,3 тыс. Антилидером здесь стала Республика Саха (Якутия) – чуть больше 1 тыс. заболевших. Самый низкий результат у Ненецкого АО – один случай.