Следственный комитет в Белгороде устанавливает причину смерти мужчины

Затенацкий родился в 1961 году. С 2000 года работал в НИУ «БелГУ». Занимался инженерными службами и строительством, до недавнего времени был проректором по строительству и административно-хозяйственной части, а в последнее время возглавлял управляющую компанию БелГУ, которая выполняла строительные работы для университета.