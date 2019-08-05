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Posted 5 августа 2019, 07:57

Published 5 августа 2019, 07:57

Modified 20 августа 2024, 00:33

Updated 20 августа 2024, 00:33

Следственный комитет в Белгороде устанавливает причину смерти мужчины

Следственный комитет в Белгороде устанавливает причину смерти мужчины

5 августа 2019, 07:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Проверка
Следователи проводят проверку по факту смерти проректора НИУ «БелГУ» Валентина Затенацкого.

В региональном следственном комитете сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства гибели мужчины в Белгороде. Имя погибшего в пресс-службе не называют.

Бывший проректор НИУ «БелГУ» Валентин Затенацкий был найден мёртвым в своей машине 4 августа.

Затенацкий родился в 1961 году. С 2000 года работал в НИУ «БелГУ». Занимался инженерными службами и строительством, до недавнего времени был проректором по строительству и административно-хозяйственной части, а в последнее время возглавлял управляющую компанию БелГУ, которая выполняла строительные работы для университета.

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#Евгений Грицков#Новости#Происшествия#Следственный комитет#Проверка
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