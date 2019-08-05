Следственный комитет в Белгороде устанавливает причину смерти мужчины

Posted 5 августа 2019, 07:57
Published 5 августа 2019, 07:57
Modified 20 августа 2024, 00:33
Updated 20 августа 2024, 00:33
В региональном следственном комитете сообщили, что проводят проверку и устанавливают все обстоятельства гибели мужчины в Белгороде. Имя погибшего в пресс-службе не называют.
Затенацкий родился в 1961 году. С 2000 года работал в НИУ «БелГУ». Занимался инженерными службами и строительством, до недавнего времени был проректором по строительству и административно-хозяйственной части, а в последнее время возглавлял управляющую компанию БелГУ, которая выполняла строительные работы для университета.