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Макеты крепостей, фигуры воинов: открылась новая выставка «Белгородская черта»

3 августа 2019, 07:38
Фото: Анна Старченко / Бел.Ру
макет крепости Белгородской черты
2 августа в Пушкинской библиотеке-музее открылась выставка экспонатов и предметов старины из фондов Пушкинской библиотеки-музея и БРОО «Историческое общество "Ратник"».

По словам Елены Кудиновой, главного хранителя музейного фонда Пушкинской библиотеки-музея, в прошлом году историческое общество «Ратник» попросило провести у них выставку по итогам конкурсов, которое оно проводило. Участники представили макеты городов-крепостей, фигуры воинов, всевозможные рисунки и многое другое. Экспозиция вызвала большой интерес, но продлилась не долго. Работы победителей сотрудники библиотеки-музея сохранили и решили устроить выставку на более длительный период. Позже выяснилось, что фонды «Ратника» располагают интересными материалами, которые смогут значительно дополнить экспозицию.

— Вопрос: к нам выставка имеет какое отношение? Самое прямое. Именно в городе Яблоново, в городе Хотмыжске тоже, представители рода Пушкиных служили воеводами… Это подтверждает то, что корни Александра Сергеевича — вот здесь, у нас на Белгородчине.

Елена Кудинова, главный хранитель музейного фонда Пушкинской библиотеки-музея

макет участка Белгородской чертымакет участка Белгородской черты
крепость XVII века в миниатюрекрепость XVII века в миниатюре
Экспозиция выставки "Белгородская черта"Экспозиция выставки "Белгородская черта"
Владимир Жигалов, руководитель исторического общества "Ратник"Владимир Жигалов, руководитель исторического общества "Ратник"
выставка "Белгородская черта" в Пушкинской библиотекевыставка "Белгородская черта" в Пушкинской библиотеке
Владимир Жигалов и Елена КудиноваВладимир Жигалов и Елена Кудинова
макет участка Белгородской черты
Фото: Анна Старченко/Бел.Ру

На выставке можно увидеть макеты городов-крепостей, сделанные как школьниками, так и профессиональными художниками. Наиболее ценные экспонаты выставки — монеты, элементы подлинного вооружения и предметы быта.

— Мы постараемся ещё дополнить экспозицию копиями документов, там, где упоминается фамилия Пушкиных. То есть это будут, возможно, столбцы, это могут быть книги, это могут быть иные какие-то документы.

Владимир Жигалов, председатель БРОО «Историческое общество "Ратник"»

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Выставка продлится до 30 сентября 2019 года.

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#Новости#Владимир Жигалов#Пушкинская библиотека-музей#Белгородская черта#Историческое общество "Ратник"#Анна Старченко#Культура
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