Макеты крепостей, фигуры воинов: открылась новая выставка «Белгородская черта»

По словам Елены Кудиновой, главного хранителя музейного фонда Пушкинской библиотеки-музея, в прошлом году историческое общество «Ратник» попросило провести у них выставку по итогам конкурсов, которое оно проводило. Участники представили макеты городов-крепостей, фигуры воинов, всевозможные рисунки и многое другое. Экспозиция вызвала большой интерес, но продлилась не долго. Работы победителей сотрудники библиотеки-музея сохранили и решили устроить выставку на более длительный период. Позже выяснилось, что фонды «Ратника» располагают интересными материалами, которые смогут значительно дополнить экспозицию.
— Вопрос: к нам выставка имеет какое отношение? Самое прямое. Именно в городе Яблоново, в городе Хотмыжске тоже, представители рода Пушкиных служили воеводами… Это подтверждает то, что корни Александра Сергеевича — вот здесь, у нас на Белгородчине.
Елена Кудинова, главный хранитель музейного фонда Пушкинской библиотеки-музея
На выставке можно увидеть макеты городов-крепостей, сделанные как школьниками, так и профессиональными художниками. Наиболее ценные экспонаты выставки — монеты, элементы подлинного вооружения и предметы быта.
— Мы постараемся ещё дополнить экспозицию копиями документов, там, где упоминается фамилия Пушкиных. То есть это будут, возможно, столбцы, это могут быть книги, это могут быть иные какие-то документы.
Владимир Жигалов, председатель БРОО «Историческое общество "Ратник"»
Выставка продлится до 30 сентября 2019 года.