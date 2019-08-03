Макеты крепостей, фигуры воинов: открылась новая выставка «Белгородская черта»

По словам Елены Кудиновой, главного хранителя музейного фонда Пушкинской библиотеки-музея, в прошлом году историческое общество «Ратник» попросило провести у них выставку по итогам конкурсов, которое оно проводило. Участники представили макеты городов-крепостей, фигуры воинов, всевозможные рисунки и многое другое. Экспозиция вызвала большой интерес, но продлилась не долго. Работы победителей сотрудники библиотеки-музея сохранили и решили устроить выставку на более длительный период. Позже выяснилось, что фонды «Ратника» располагают интересными материалами, которые смогут значительно дополнить экспозицию.