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Арт-фестиваль в пакете: в Белгороде показали искусство под дождём

3 августа 2019, 09:03
Фото: Ася Дугнист/Бел.Ру
2 августа восьмой арт-фестиваль под дождём открыл череду мероприятий в рамках празднования Дня города.

Мероприятие проходит дважды в год (в мае и августе) по два дня. 2 августа посвятили изобразительному искусству.

На празднике собралось много талантливых личностей, представивших свои работы: художники, фотографы, мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнеры, модельеры и музыканты.

Несмотря на ненастную осеннюю погоду, конкурс-фестиваль пестрил обилием разноплановых выставок, разноцветных зонтов и флешмобов.

На улице выставили свыше 60 работ белгородских художников в различных жанрах и техниках: живопись Вадима Троцкого, шаржи Владимира Половнёва, роспись зонтов Елены Новиковой, рисунок на сувенирах Аллы Маковской и другие.

Но все картины объединяло одно – плёнка, которой они были укрыты от дождя. Однако не все белгородцы захотели мириться с приобщением к искусству через клеёнку.

На арт-фестивале представлены конкурсные работы граффити «Сделай жизнь ярче», звездой которых стал художник Pasha Kes. Также была возможность увидеть некоторых художников за работой и пообщаться с ними.

Самым красочным (во всех смыслах) стал флешмоб «Шерстяной тимбилдинг», объединивший большое количество людей разноцветной паутиной.

Мероприятие прошло сразу на нескольких площадках: выставки и мастер-классы в парке Победы, ярмарка декоративно-прикладного искусства на Свято-Троицком бульваре, показ работ живописи и графики учащихся художественных школ, мастер-классы преподавателей в театральном сквере.

Организаторами мероприятия выступили выставочный зал «Родина» и фотогалерея имени В. А. Собровина.

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