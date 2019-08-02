Белгородца посадили на четыре года за содействие терроризму

Posted 2 августа 2019, 10:07
Published 2 августа 2019, 10:07
Modified 20 августа 2024, 04:32
Updated 20 августа 2024, 04:32
Установлено, что 19-летний молодой человек из Белгорода собирал деньги на нужды запрещённой в России организации и пытался вовлечь в неё жителя области. На судебном заседании он заявил, что осознал вину, раскаявшись в преступлении.
За содействие террористической деятельности белгородец проведёт ближайшие четыре года в колонии общего режима. В региональном управлении ФСБ добавили, что приговор уже вступил в законную силу.