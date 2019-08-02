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Posted 2 августа 2019, 10:07

Published 2 августа 2019, 10:07

Modified 20 августа 2024, 04:32

Updated 20 августа 2024, 04:32

Белгородца посадили на четыре года за содействие терроризму

Белгородца посадили на четыре года за содействие терроризму

2 августа 2019, 10:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Соответствующее решение вынес Московский окружной военный суд.

Установлено, что 19-летний молодой человек из Белгорода собирал деньги на нужды запрещённой в России организации и пытался вовлечь в неё жителя области. На судебном заседании он заявил, что осознал вину, раскаявшись в преступлении.

За содействие террористической деятельности белгородец проведёт ближайшие четыре года в колонии общего режима. В региональном управлении ФСБ добавили, что приговор уже вступил в законную силу.

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