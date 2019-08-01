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Posted 1 августа 2019, 06:22

Published 1 августа 2019, 06:22

Modified 20 августа 2024, 01:14

Updated 20 августа 2024, 01:14

В квитанциях за ЖКХ белгородцев появится ещё один платёж

В квитанциях за ЖКХ белгородцев появится ещё один платёж

1 августа 2019, 06:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЖКХ
Белгородская область вошла в список пилотных регионов, где планируют запустить новую схему страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

Дополнительная строка «Добровольное страхование жилья от ЧС» появится в платёжках за услуги ЖКХ сразу в десяти регионах. Цель системы – сделать так, чтобы компенсации выплачивались не из государственных источников, а страховщиками.

По предварительным оценкам, стоимость услуги для попавших в зону эксперимента регионов составит около 300 руб. в год. При этом собственники недвижимости могут вычеркнуть пункт из платёжки – страхование всё-таки добровольное. В силу закон вступит уже 4 августа.

По данным «Известий», новый вид страхования актуален для мест, где природные ЧС не редкость. Помимо Белгородской области, в список попали Санкт-Петербург, Пермский край, Ленинградская, Московская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская и Омская области.

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#Новости#Экономика#ЖКХ#Жилье#Страхование#Чрезвычайные ситуации#Пилотный проект
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