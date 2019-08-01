В квитанциях за ЖКХ белгородцев появится ещё один платёж

По предварительным оценкам, стоимость услуги для попавших в зону эксперимента регионов составит около 300 руб. в год. При этом собственники недвижимости могут вычеркнуть пункт из платёжки – страхование всё-таки добровольное. В силу закон вступит уже 4 августа.